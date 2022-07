Każdy z systemów ma swoje wady i zalety - to oczywiste. Każdego roku sytuacja też zmienia się, ponieważ regularnie pojawiają się aktualizacje, które w mniejszy lub większy sposób modyfikują środowisko , z którym obcujemy. Windows 11 ma kilka fajnych pomysłów, wygląda znacznie lepiej niż poprzednicy, ale w temacie gestów nie jest tak fajnie opracowany jak nawet Windows 8. Android natomiast polega na rozwiązaniach... producentów sprzętu, którzy wyposażają go w dodatkowe funkcje, jak dzielenie ekranu czy tryb okienkowy. iPadOS to (boleśnie) ograniczony pod wieloma względami system, ale jego atuty sprawiają, że konkurencja nie ma szans w niektórych kwestiach.

Porównaliśmy więc Windows 11, Androida i iPadOS na trzech urządzeniach w trzech kategoriach: praca z aplikacjami, praca z plikami oraz rysik. Jakie są nasze wnioski? Na co zwróciliśmy uwagę? Materiał nie jest krótki i może być też ciekawym kompanem do posłuchania, jeśli macie na to ochotę, ale bez problemu moglibyśmy uczynić z niego godzinne czy 90-minutowe wideo, ponieważ tak wiele cech i funkcji każdej z platform oraz urządzeń można by sprawdzić i porównywać. Miłego oglądania!