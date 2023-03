Microsoft zmienił jeden element interfejsu w Windowsie 11, który ucieszy większość z Was. Tak to powinno wyglądać od początku!

Mała rzecz, a spore zmiany. Istotna nowość w Windows 11

Mikser dźwięku w Windowsie od dawna wygląda tak samo — i chociaż spełnia swoją główną funkcję, to o rewelacji trudno było kiedykolwiek mówić. Całe szczęście gigant z Redmond postanowił wziąć się za ten element systemu, zmieniając delikatnie interfejs — i jak się okazuje, czasem niewiele znaczy naprawdę wiele.

Odświeżony mikser dźwięku umożliwia użytkownikom regulację głośności z różnych aplikacji oraz ustawienie wyjścia audio bezpośrednio z poziomu paska zadań. Zaktualizowany mikser głośności został oficjalnie ujawniony jako część nowej Preview Build 25309, do której dostęp mają testerzy, będący częścią programu Windows 11 Insider Dev.

Dużo lepsza organizacja dzięki małej zmianie

Do nowego miksera głośności będziemy mieli dostęp poprzez po prostu kliknięcie w ikonę głośnika na pasku zadań. Otworzy to miniaturowe menu, które pozwoli nam na zarządzanie wszystkim, co w kwestii audio może nam się przydać. Warto również zaznaczyć, że Microsoft dodał nowy skrót klawiaturowy (Win + Ctrl + V), który bezpośrednio otworzy mikser.

Nowa wersja miksera zaoszczędzi nam kliknięć podczas korzystania z komputera. Całość pozwala w błyskawicznym tempie przełączać się między wyjściami audio (na przykład między słuchawkami a głośnikami), a także regulować głośność poszczególnych aplikacji (na przykład między włączoną grą a aplikacją Spotify), a także zmieniać technologie dźwięku przestrzennego — wśród opcji znajduje się Windows Sonic i Dolby Atmos.

Gigant z Redmond nie poinformował jednak o dokładnej dacie, w której wszystkie osoby korzystające z najnowszego Windowsa będą mogły korzystać z odświeżonej wersji miksera dźwięku. Tak czy siak, nadejdzie to prędzej, niż później — i bez dwóch zdań jest to świetna informacja.

