8 wad Windows 11. Jedna z nich zniknie - sprawdź, która!

Czy warto zainstalować Windows 11? Często nas o to pytacie, jednak my nie mamy dla Was jednoznacznych odpowiedzi. Lepiej wskazać na wady tego systemu, aby uzmysłowić Wam skalę zmian, które przygotował dla nas Microsoft. Co charakteryzuje ów OS, a co można poczytywać za wady?

1. Wymagania nie takie niskie

Windows 11 wprowadził wysokie wymagania sprzętowe, które oznaczają, że starsze komputery nie będą w stanie zaktualizować się do nowej wersji systemu operacyjnego. Wymagania sprzętowe, takie jak procesor Intel Core ósmej generacji lub nowszy, czy moduł TPM 2.0, sprawiają, że wiele starszych urządzeń jest niekompatybilnych z systemem Windows 11. Musiało pojawić się spore zdziwienie, gdy Microsoft opublikował "warunki" otrzymania aktualizacji do "jedenastki". Jest to podyktowane jednak tym, że wiele procesorów ma fizyczne wady w zakresie bezpieczeństwa, których nie da się załatać osiągalną w łatwy sposób aktualizacją, a Microsoft chciał aspekt zabezpieczeń wynieść na wyższy poziom.

Zawsze można zainstalować Windows 11 na niewspieranych konfiguracjach, jednak narażamy się na to, że Microsoft może w pewnym momencie wyłączyć dla nas możliwość aktualizacji, jednak tego nie robi... i ze względów PR-owych raczej się do tego nie skłoni.

2. Pasek zadań niezdatny do przeniesienia w inne miejsce

Toczyłem o to boje i wygląda na to, że być może wreszcie doczekam się na jakieś istotne zmiany w tym aspekcie. W Windows 11 pasek zadań jest wbudowany w dolną krawędź ekranu i nie można go przenieść w inne miejsce. Dla niektórych użytkowników brak tej funkcjonalności może być irytujący, zwłaszcza jeśli korzystają z wielu monitorów lub preferują bardziej niestandardowe rozwiązania ekranowe. Taką osobą jestem na przykład ja i szczerze - uznaję to za ogromną wadę tego systemu operacyjnego. Również dlatego, że nie ma żadnego logicznego powodu, dla którego Microsoft miałby nam narzucać takie umiejscowienie paska zadań. Nikt na dodaniu takiej funkcji by nie ucierpiał.

Wychodzi jednak na to, że w kompilacji Windows 11 w kanale deweloperskim programu Insider... można przenieść pasek zadań na górę. Na razie jednak działa to tak, że animacje nie są przystosowane do takiego "niestandardowego" miejsca paska i wygląda to nieco słabo. Aczkolwiek już samo to, że pasek reaguje na możliwość zmiany jego miejsca, jest dziwne. Miejmy nadzieję, że to feature, a nie bug.

3. Niekompatybilność z niektórymi programami

Niektóre starsze programy i gry mogą nie działać prawidłowo lub w ogóle nie działać w Windows 11. To wynika z faktu, że system operacyjny korzysta z nieco nowszych bebechów systemowych, które nie są zgodne z niektórymi starszymi programami. Największy problem mają z tym rzecz jasna przedsiębiorstwa, które od wielu lat korzystają z "customowego" oprogramowania, które nie ma swojej reprezentacji w tym, co jest dostępne na ogólnym rynku. I oczywiście można się na to obrażać, aczkolwiek poniekąd jest to efekt konieczności popchnięcia rozwoju OS-u do przodu. Firmy mogą przecież nie aktualizować Windows, przeczekać na "dziesiątce" i w dogodnym momencie, dopiero wtedy się przenosić. Przed instalacją "jedenastki" warto mieć to na uwadze i upewnić się, że wszystko, z czym się przenosimy... będzie działać dalej.

4. Problemy z aktualizacjami

Zdumiewająco wiiele osób skarży się na problemy z aktualizacjami w Windows 11, takie jak problemy z instalacją, utratą danych, lub błędami systemowymi. Jestem tym zdziwiony i szczerze powiedziawszy, nie miałem ujmować tego punktu z powodu tego, że "u mnie działa". Nie wiem, czy osoby, które się do mnie odzywają z takimi problemami, nie działają na niewspieranych konfiguracjach, nie jestem w stanie prześledzić całego procesu aktualizacji. Aczkolwiek jest tego czasami tyle, że po prostu muszę o tym napisać z powodu tego, że zwyczajnie chcę być z Wami w porządku. Trzeba jednak zaznaczyć, że Microsoft i tak zrobił dużo dobrego w zakresie czynienia Windows 11 OS-em przyjaznym w kontekście instalacji aktualizacji. Windows 10 tak łaskawy pod tym względem nie był i... czasami nie zapętlił mi się poprawnie po uaktualnieniu.

5. Reklamy w Windows 11

Czy w Windows 11 są reklamy? Są, ale z reguły bardzo sprytnie zamaskowane za swego rodzaju troską Microsoftu. A tu zaprosi nas do zainstalowania jakiegoś oprogramowania, a to do uzupełnienia profilu, a czasami do zbackupowania przez nas danych. Dlaczego? Cóż, Microsoft ma w świecie konsumenckim pewne problemy z uzyskaniem odpowiedniej monetyzacji. Może i dzięki zabiegom księgowych takich jak Nadella, świetnie zarabia na biznesowych klientach. Ale zwykły konsument też ma do wydania pieniądze, natomiast uaktualnienia do nowych wersji OS-u są darmowe. Microsoft już nie chce zarabiać na sprzedanych licencjach. Chce sprzedawać usługi, a Windows za tę uchodzić próbuje. Polecam poniższy wątek - ten mówi sporo o sprytnie ukrytych reklamach.

6. Wymuszone korzystanie z konta Microsoft

Już Windows 10 mocno zachęcał do tego, aby skorzystać z konta Microsoft. Jest to całkiem w porządku opcja, jeżeli korzystacie z wielu usług giganta. Zresztą, sądzę, że nie jest to tak ogromna wada, gdy chcemy czerpać ze wszystkich funkcji Windows 11. Aczkolwiek możecie się zdziwić, jak wiele rzeczy zależy od konta Microsoft. Między innymi, klucze odzyskiwania BitLockera znajdziecie również w koncie Microsoft, do którego przypisywana jest konkretna maszyna i instalacja Windows 11. Wspawanie konta zorientowanego na usługi giganta w system jest jeszcze mocniejsze i w sumie trudno się temu dziwić. Aczkolwiek odnotować to trzeba.

7. Brak nowych funkcji w porównaniu z poprzednią wersją

Niektórzy użytkownicy narzekają na brak nowych funkcji w Windows 11 w porównaniu z poprzednią wersją. W szczególności w porównaniu z poprawkami Windows 10, które wprowadzały wiele istotnych usprawnień i funkcji, Windows 11 zdaje się nie przynosić tak wielu zmian. To może być szczególnie rozczarowujące dla tych użytkowników, którzy oczekiwali znacznej poprawy w stosunku do poprzedniej wersji. I to akurat jest to mój połowiczny zarzut, bo nie sądzę, by było tak źle. Jednak Windows 11 nazywano "nowym rozdaniem", a okazuje się, że jest to głównie dobrze upudrowany Windows 10, który w dodatku nagle przestał słuchać użytkowników. Dlaczego? Trudno stwierdzić.

8. Problemy z kompatybilnością sterowników

Podobnie jak w przypadku niektórych programów, starsze sterowniki mogą mieć problemy z działaniem w Windows 11. To z kolei może prowadzić do różnych problemów, takich jak problemy z problemy z działaniem niektórych funkcji systemu lub nawet awarie. Jest to podyktowane często tym, że korzystamy z niewspieranej konfiguracji, a i tak instalujemy Windows 11. Czasami sterowniki z Windows 10 podchodzą, a czasami... to nie dzieje się tak magicznie i wtedy rozpoczynają się pewne boje z oprogramowaniem. Na szczęście nie jest to częste na nowych i wspieranych maszynach, choć trzeba się mieć na uwadze.

8 wad Windows 11 to może i sporo, ale trzeba pamiętać, że wiele z nich może nie przemawiać do wszystkich użytkowników. To, czy zainstalujecie "jedenastkę" zależy głównie od Was i to Wy musicie sobie odpowiedzieć na pytanie: "czy przechodzić na Windows 11". Na szczęście, jedna z powyższych wad być może przejdzie w zapomnienie i oby tak było. Ja trzymam kciuki!