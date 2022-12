Przez ostatnie kilkanaście lat systemy operacyjne na naszych komputerach ewoluowały w zupełnie różnych kierunkach. Wystarczy porównać sobie to, jak obecnie wygląda Windows, MacOS czy różne dystrybucje Linuxa, by docenić postęp, jaki w tym zakresie dokonał się w ciągu ostatnich 10-15 lat. Tylko w przypadku samego Windowsa mieliśmy kilka różnych adaptacji Menu Start, grupowanie ikon na pasku zadań (a ostatnio także wewnątrz wysuwanego Menu Start), pojawiło się centrum powiadomień czy zaawansowana integracja ze smartfonami z Androidem. To wszystko mocno zmienia to, jak korzystamy z komputera, jak szybko możemy wykonać niektóre czynności i jak wygodne będzie nasze doświadczenie z PC. Od lat jednak Microsoft zrobił relatywnie niewiele z najważniejszym programem na komputerze - Eksploratorem Plików.

Ten dostał właśnie najważniejszą zmianę, na którą czekałem bardzo długo

Jak pewnie wiecie, pierwsza "duża" aktualizacja przyniosła Windowsowi 11 nieco nowości - zmiany w Menu Start, nowe funkcje dla graczy i coś, na co osobiście czekałem bardzo mocno - Windows File Explorer wyposażony w funkcję otwierania kolejnych w folderów na kartach. I tak - wiem, że taka funkcja istnieje m.in. w różnych dystrybucjach Linuxa od lat, a na Windowsie wystarczy zainstalować alternatywny manager okien by cieszyć się taką samą funkcjonalnością. Ba, pisałem o tym już dwa lata temu. Natomiast fakty są takie, że nigdy nie przywykłem do alternatyw względem podstawowego Explorera, a w Windows 11 zwyczajnie podobała mi się spójna z systemem estetyka.

Teraz, kiedy jestem już po kilku tygodniach z nową funkcjonalnością, muszę przyznać, że naprawdę ciężko mi byłoby się od niej odzwyczaić i pracować bez możliwości otwierania kolejnych folderów na kolejnych kartach. Przede wszystkim - dzięki temu w organizacji folderów panuje porządek. Pliki możemy przeciągać bezpośrednio na karty, więc działa to dokładnie jak w przypadku przeglądarek internetowych. Tak samo, jeżeli klikniemy środkowym przyciskiem myszy na folder, otworzy nam się on w nowej karcie, co jest funkcją, o którą prosiłem od nie pamiętam jakiego czasu.

I tak - wiem, że dziś skorzysta z niej mniej osób niż kiedyś

Nie ma się co oszukiwać, że przez to, że dziś mało kto potrzebuje bardzo zorganizowanego i wydajnego systemu zarządzania plikami. W kwestii pracy i rozrywki coraz bardziej polegamy przecież na rozwiązaniach online, więc kolekcje muzyki i filmów, czy nawet zdjęć na dyskach powoli stają się już przeszłością. Niemniej, w dalszym ciągu istnieje szereg osób, które z pewnością docenią nowy wygląd i funkcje Eksplorera (a może nawet powrócą do niego z innych programów, które do tej pory oferowały funkcjonalność kart).

Korzystacie z najnowszej funkcji Eksplorera Plików?