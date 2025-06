Windows blokuje przeglądarkę Chrome. Zagadkowy problem ma proste rozwiązanie

Historia rywalizacji Microsoftu z Google na polu przeglądarek internetowych ma już kilkanaście lat. Internet Explorer przez wiele lat był standardem, który jednak stracił swoją pozycję na rzecz przeglądarki Chrome. Edge zdaje się odrabiać nieco dystans, ale to Google obecnie wychodzi z tego pojedynku zwycięsko. Mimo, że przez lata Microsoft stosował wiele nieczystych zagrywek aby utrudnić korzystanie z innych przeglądarek na swoich systemach. Nikt nie podejrzewa giganta o umyślne działanie obecnie, ale sytuacja wydaje się bardzo ciekawa.

Reklama

Family Safety nie lubi Chrome'a

Funkcja Family Safety to rozwiązanie obecne w systemach Windows, z którego korzystają przede wszystkim szkoły korzystające z komputerów Windows z pakietem Microsoft 365. Pozwala ono w stosunkowo łatwy sposób blokować dostęp do wybranych aplikacji, a także ograniczyć możliwości przeglądania stron internetowych. Rozwiązania takie mają chronić dzieci przed dostępem do treści, które nie są dla nich odpowiednie. Niektórzy korzystają też z tego narzędzia w domach, aby monitorować aktywność swoich pociech na komputerach. Niestety od kilku tygodni funkcja ta ma błąd, który blokuje możliwość korzystania z przeglądarki Google Chrome.

Pierwsze doniesienia na temat problemów z uruchomieniem aplikacji pojawiły się na początku czerwca. Szybko odkryto, że za blokowanie aplikacji odpowiada właśnie Family Safety. Użytkownicy zgłaszali problem do Microsoftu, a The Verge nawet oficjalnie zapytał o tę kwestię, ale jak do tej pory ma żadnego komentarza ze strony Microsoftu. Smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że rozwiązanie problemu wydaje się trywialne. Wystarczy zmienić nazwę pliku wykonywalnego .exe z Chrome.exe na Chrome1.exe i przeglądarka otwiera się normalnie. Można też wyłączyć funkcję blokowania stron internetowych w przeglądarkach, ale wtedy tracimy ochronę jaką ma dawać Family Safety.

Żeby było jeszcze ciekawiej, to inne przeglądarki jak Opera czy Firefox, nie wspominając nawet o Edge, nie mają podobnych problemów. Blokada dotyczy tylko Chrome'a. Trudno podejrzewać Microsoft o celowe działanie, ale taki błąd, aż trudno uznać za przypadkowy. Doskonale wpisuje się on w inne nietypowe działania giganta, jak chociażby wtedy gdy Bing udawał Google'a ;-).

źródło: The Verge