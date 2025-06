Chrome rozwścieczy i zachwyci użytkowników. Przeglądarka z dużą aktualizacją

Zaokrąglone rogi: oto nowy standard w interfejsie Chrome!

W najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome na Androida (oznaczonej numerem 137), twórcy konsekwentnie rozszerzają stosowanie zaokrąglonych rogów na kolejne elementy interfejsu. Teraz menu, w tym również to ukryte pod trzema kropkami, zyskały nieco bardziej miękkie, obłe, kształty. Takie, które idealnie wpisują się w reguły Material Design 3, które to powoli przejmują cały system Android. Dzięki temu przeglądarka zyskuje nowocześniejszy, lżejszy i bardziej spójny wygląd. A nie da się ukryć, że jest on również bardziej przyjazny użytkownikowi. Ponadto zmiana ta obejdzie również menu przełącznika zakładek oraz krótkich powiadomień pojawiających się na dole ekranu.

Nie tylko wizualne. Są również inne zmiany - i to niekoniecznie na lepsze

Warto mieć także na uwadze, że Chrome 137 wprowadza także szereg zmian w menu wywoływanym po długim przytrzymaniu linku. Dotychczas opcja „Otwórz w nowej karcie w grupie” była pierwszym wyborem, co ułatwiało szybkie zarządzanie grupami kart. W nowej wersji pozycja tej opcji została zmieniona, co bez wątpienia będzie irytujące dla wszystkich użytkowników aktywnie korzystających z tej opcji, przyzwyczajonych do poprzedniego układu. Dla osób intensywnie korzystających z grup kart, może to chwilowo zaburzyć płynność pracy i wymagać przyzwyczajenia się do nowego porządku.

Nowa wersja Google Chrome na Androida już dostępna!

Google Chrome 137 na Androida już trafił w ręce użytkowników i jest dostępny do pobrania w Sklepie Google Play. Aktualizacja ta jednoznacznie pokazuje kierunek Google. Firma konsekwentnie serwuje aktualizacje, które każdemu z ich produktów pozwolą wpisać się w estetykę Material Design 3. Wygląda na to, że tym razem gigant wziął sobie to zadanie do serca, bo nowości jedna po drugiej trafiają do kolejnych narzędzi internetowego giganta. To cieszy: bowiem aplikacje w tej formie nie tylko lepiej się prezentują, ale nierzadko okazują się także znacznie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu. Zmiana kolejności w wywoływanym menu będzie prawdopodobnie sporą bolączką dla wielu użytkowników bazujących na pamięci mięśniowej - i akurat to jedna z tych zmian, które na pierwszy rzut oka nie mają za dużo sensu. No ale: Google wie lepiej, także nie pozostaje nam nic innego jak tylko przyzwyczaić się do zmian. Opcjonalnie: przez lata, póki to możliwe, korzystać ze starszej wersji aplikacji, co jednak nie ma za dużo sensu.