Gdzie Google nie da rady, tam Microsoft pośle. Gigant naprawi błąd przeglądarki

Microsoft pracuje nad nową funkcją, która ma poprawić komfort korzystania z przeglądarek opartych na Chromium – w tym Google Chrome i Microsoft Edge. Celem jest ograniczenie przypadków nieoczekiwanego odtwarzania dźwięku lub wideo w sytuacjach, gdy multimedia są ukryte przed użytkownikiem.

Nowa propozycja firmy z Redmond nosi nazwę „media-playback-while-not-visible” i została zgłoszona jako polityka uprawnień w kodzie źródłowym Chromium. Jej głównym założeniem jest wstrzymywanie odtwarzania materiałów multimedialnych, które znajdują się w niewidocznych ramkach iframe – na przykład takich, które zostały ukryte za pomocą stylu CSS display: none.

Koniec z dźwiękiem "znikąd"

Obecnie przeglądarki potrafią wyciszyć dźwięk, ale nie są w stanie skutecznie zatrzymać odtwarzania materiału w niewidocznych elementach. Może to skutkować sytuacją, w której użytkownik nagle słyszy dźwięk, nie mając pojęcia, skąd on pochodzi. Zdarza się to często na stronach e-commerce, które ukrywają elementy wideo np. na czas wyświetlania menu pop-up.

Choć deweloperzy dotychczas próbowali radzić sobie z tym problemem poprzez całkowite przeładowywanie ramek iframe, takie rozwiązania negatywnie wpływają na wydajność. Nowa polityka pozwoli przeglądarce automatycznie wstrzymać odtwarzanie multimediów w momencie, gdy stan widoczności iframe się zmieni, a następnie je wznowić, gdy element znów stanie się widoczny.

Microsoft zaznacza, że funkcja nie będzie domyślnie aktywna – jej skuteczność będzie zależna od wdrożenia jej przez twórców stron internetowych. Pomimo tego firma liczy, że w dłuższej perspektywie nowa polityka przyczyni się do poprawy doświadczenia użytkowników i optymalizacji działania przeglądarek.

Choć funkcja „media-playback-while-not-visible” jest jeszcze na etapie testów, jej wprowadzenie może oznaczać koniec z irytującym, niespodziewanym odtwarzaniem dźwięku w tle. Skorzystają z niej użytkownicy wszystkich przeglądarek opartych na silniku Chromium, w tym Google Chrome, Microsoft Edge, Brave czy Opera.

Grafika: depositphotos