Używasz Zdjęć Google? Wkrótce może pojawić się coś lepszego. Od... Microsoftu!

Microsoft wprowadza innowacyjne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji do aplikacji Zdjęcia w systemie Windows 11, przynosząc użytkownikom nową jakość edycji edycji obrazów. W najnowszej aktualizacji obecnej w wersji Canary programu Windows Insider, gigant wprowadza funkcję usuwania i zamiany tła. A to nie wszystko.

Narzędzie to - rzecz jasna - mocno korzysta z mariażu Microsoftu z OpenAI. Opiera się na wstępnym rozpoznawaniu obiektów, postaci czy zwierząt na pierwszym planie, a następnie umożliwia ich wyizolowanie z tła. Proces ten jest niesamowicie prosty i intuicyjny, dzięki czemu każdy użytkownik może go szybko opanować. A przecież o to właśnie chodzi w tego typu narzędziach.

Aby uzyskać dostęp do tych nowych funkcji AI, wystarczy otworzyć zdjęcie w aplikacji, kliknąć ikonę edycji, a następnie wybrać odpowiednią ikonę. I... już. Po tym można wybierać spośród trzech różnych opcji: rozmycia, usunięcia i zastąpienia tła. Rzecz jasna, masz pełną kontrolę nad intensywnością efektu rozmycia oraz możesz dostosować rozmiar pędzla, aby precyzyjnie kontrolować obszary, które chcemy zmodyfikować. Jak dla mnie - miodzio.

Pierwsza opcja pozwala zachować obiekt na pierwszym planie, jednocześnie delikatnie rozmywając tło. Druga opcja to całkowite usunięcie tła - pozostawiając tylko pierwszy plan. Trzecia opcja pozwala na zastąpienie tła jednolitym kolorem, dostępnym w palecie WinUI.

Edytor w aplikacji Zdjęcia jest nie tylko wyjątkowo skuteczny, ale także oferuje znacznie więcej możliwości niż odpowiednik w Paincie. Dla osób, które cenią sobie zaawansowane narzędzia do edycji grafiki, ta aktualizacja jest czymś naprawdę przełomowym - tym bardziej, że Microsoft traktował przez lata edycję zdjęć nieco po macoszemu.

Aby przetestować te funkcje, należy pobrać zaktualizowaną wersję aplikacji Zdjęcia z Microsoft Store. Należy jednak pamiętać, że wspomniane funkcje są dostępne tylko dla testerów w programie Windows Insider (Canary) w wersji 2023.11110.8002.0.

Na razie nie widzimy integracji tych zaawansowanych narzędzi AI w innych kanałach. Możemy jednak spodziewać się, że te zmiany zostaną wprowadzone dla wszystkich użytkowników w przyszłych aktualizacjach Windows 11. W międzyczasie, możemy już cieszyć się nimi - tyle, że wymaga to przejścia na nieco mniej "stabilny" kanał dystrybucji nowych możliwości systemu. Czy warto dołączać do programu Windows Insider? Cóż, na pewno nie na maszynie, na której pracujecie na co dzień. To powinien być komputer, który w razie awarii jego OS-u, szybko zastąpicie innym, a przy okazji utrata jego danych nie będzie dla Was bolesna.