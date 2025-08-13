Polska

Paczkomaty InPostu ratujące życie

Grzegorz Ułan
Paczkomaty InPostu ratujące życie
Reklama

Wczoraj wieczorem na swoim profilu na portalu X, prezes InPostu Rafał Brzoska zapowiedział uruchomienienie projektu, który może wielu z nas uratować. Dziś już udostępniono jego szczegóły - będą to defibrylatory montowane na Paczkomatach.

Paczkomaty InPostu są już niemal wszędzie, na wsiach, małych czy większych miastach, a dostęp do takich urządzeń ratujących życie wręcz marginalny.

To cię zainteresuje Booking odda Polakom pieniądze. Sprawdź, kto może otrzymać rekompensatęFALĘ zalała fala krytyki, Jakdojadę skarży się do UOKiK
Reklama

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny to sprzęt, który ratuje życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK) – gdy serce przestaje bić prawidłowo, a przepływ krwi do mózgu, płuc i innych narządów zostaje wstrzymany. Szybka defibrylacja – najlepiej w ciągu 3–5 minut od nagłego zatrzymania krążenia – może zwiększyć szansę na przeżycie nawet do 70%.

InPost poinformował, iż na start stacje Helpbox 365 wyposażone w AED, uruchomione zostaną na 100 Paczkomatach, w lokalizacjach, gdzie zupełnie nie ma do nich dostępu. W planach jest jednak tysiące takich stacji AED.

Przyspieszenie ich montowania zależy też od użytkowników aplikacji InPost Mobile, w której to mogą przekazać swoje zebrane InCoiny na kolejne urządzenia. Każde 5 000 000 InCoinów to jedna stacja Helpbox 365 z defibrylatorem AED.

Czytaj dalej poniżej

Rafał Brzoska, prezes InPost:

To kolejny przykład, jak InPost wykorzystuje istniejącą infrastrukturę, aby służyć społeczeństwu nie tylko w logistyce, ale też w bezpieczeństwie, zdrowiu i ekologii. Tak jak w przypadku EKOzwrotów – gdzie w Paczkomacie można bezpłatnie oddać ubrania czy elektronikę, aby fundacje mogły dać im drugie życie – dziś sięgamy po rozwiązania ratujące ludzkie życie.

Defibrylatory AED umożliwiają skuteczną pomoc, nawet bez medycznego przeszkolenia, urządzenie analizuje rytm serca osoby poszkodowanej, a tryb głosowy tłumaczy „krok po kroku”, co i jak należy robić w oczekiwaniu na przybycie medyków.
Źródło: InPost.

Reklama

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Reklama
© Antyweb Sp. z o.o.