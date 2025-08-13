Paczkomaty InPostu ratujące życie

Wczoraj wieczorem na swoim profilu na portalu X, prezes InPostu Rafał Brzoska zapowiedział uruchomienienie projektu, który może wielu z nas uratować. Dziś już udostępniono jego szczegóły - będą to defibrylatory montowane na Paczkomatach.

Paczkomaty InPostu są już niemal wszędzie, na wsiach, małych czy większych miastach, a dostęp do takich urządzeń ratujących życie wręcz marginalny.

Reklama

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny to sprzęt, który ratuje życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK) – gdy serce przestaje bić prawidłowo, a przepływ krwi do mózgu, płuc i innych narządów zostaje wstrzymany. Szybka defibrylacja – najlepiej w ciągu 3–5 minut od nagłego zatrzymania krążenia – może zwiększyć szansę na przeżycie nawet do 70%.

InPost poinformował, iż na start stacje Helpbox 365 wyposażone w AED, uruchomione zostaną na 100 Paczkomatach, w lokalizacjach, gdzie zupełnie nie ma do nich dostępu. W planach jest jednak tysiące takich stacji AED.

Przyspieszenie ich montowania zależy też od użytkowników aplikacji InPost Mobile, w której to mogą przekazać swoje zebrane InCoiny na kolejne urządzenia. Każde 5 000 000 InCoinów to jedna stacja Helpbox 365 z defibrylatorem AED.

Rafał Brzoska, prezes InPost:

To kolejny przykład, jak InPost wykorzystuje istniejącą infrastrukturę, aby służyć społeczeństwu nie tylko w logistyce, ale też w bezpieczeństwie, zdrowiu i ekologii. Tak jak w przypadku EKOzwrotów – gdzie w Paczkomacie można bezpłatnie oddać ubrania czy elektronikę, aby fundacje mogły dać im drugie życie – dziś sięgamy po rozwiązania ratujące ludzkie życie.

Defibrylatory AED umożliwiają skuteczną pomoc, nawet bez medycznego przeszkolenia, urządzenie analizuje rytm serca osoby poszkodowanej, a tryb głosowy tłumaczy „krok po kroku”, co i jak należy robić w oczekiwaniu na przybycie medyków.

Źródło: InPost.