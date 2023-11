Od teraz musimy się mocno tłumaczyć Windowsowi z chęci zamknięcia tej aplikacji

Microsoft przyzwyczaił nas do tego, że nie zawsze jest — delikatnie mówiąc — systemem który na pierwszym planie stawia sobie dobro użytkowników. Część rozwiązań zarówno związanych z interfejsem jak i szeroko pojętym doświadczeniem użytkownika jest daleka od ideału. A ostatnia aktualizacja aplikacji OneDrive jest tego idealnym przykładem. Gigantowi z Remond naprawdę BARDZO zależy na tym, by dowiedzieć się, dlaczego tak bardzo chcemy zamknąć aplikację OneDrive na pasku zadań. Można by powiedzieć, że aż... za bardzo.

Sto pytań do, czyli pytanie Microsoftu na które trzeba udzielić odpowiedzi, by móc kontynuować

Po ostatniej aktualizacji aplikacji OneDrive, jak zauważa redakcja Neowin, przy próbie jej zamknięcia pojawia się pytanie o to, dlaczego właściwie chcemy to zrobić. I to nie takie pytanie, które możemy sobie "ot tak" pominąć. Aplikacji nie zamkniemy bez udzielenia odpowiedzi. A tych na liście jest kilka:

Nie chcę, aby OneDrive działał przez cały czas

Nie wiem, czym jest OneDrive

Nie używam usługi OneDrive

Próbuję naprawić problem z OneDrive

Próbuję przyspieszyć mój komputer

Otrzymuję zbyt wiele powiadomień

Inne.

W drodze ku... doskonałości?

Irytujące pytanie, na które zmuszeni jesteśmy odpowiedzieć. I z jednej strony zakładam dobre intencje które mają dążyć do udoskonalania produktu, to sposób w jaki chcą wymusić odpowiedź jest... najzwyczajniej w świecie przesadą. Czasem Microsoft ma świetne pomysły, dobre zamiary, ale środki które obiera by dotrzeć do celu są, delikatnie mówiąc, wątpliwe.