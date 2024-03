Na tę zmianę w Windows 11 wiele osób czekało. Odświeżony standard jest naprawdę szybki

USB Promoter Group zaprezentowała specyfikację szybszego wariantu USB4 już ponad rok temu, jednakże kompatybilne produkty nie są jeszcze powszechne na rynku (ale będą — rok 2024 będzie pod tym względem mocnym otwarciem). Dzięki ostatniej aktualizacji Windows 11, użytkownicy mogą cieszyć się wsparciem dla urządzeń obsługujących standard USB4 2.0 z prędkością aż do 80 Gb/s. Gdy tylko takie urządzenia staną się bardziej popularne, transfery poszybują w górę — oczywiście, o ile nasz komputer obsługuje ów interfejs przewodowy w tym standardzie.

Oprócz wsparcia dla USB4 aktualizacja Windows 11 wprowadza również jeszcze mocniejszą integrację z systemem Android, co otwiera nowe możliwości dla użytkowników. Jedną z nich docenią osoby, które robią dużo zdjęć: między innymi możliwe jest edytowanie ujęć wykonanych smartfonem bezpośrednio na komputerze niemal w czasie rzeczywistym. Ponadto użytkownicy mogą teraz korzystać z urządzeń z Androidem w roli kamer internetowych — tak, jak ma to miejsce w przypadku urządzeń Apple i komputerów Mac.

Jednak to nie koniec nowości wprowadzanych do Windows 11 przez Microsoft. Wraz z obsługą Wi-Fi 7 w kanale Canary programu Windows Insider, Windows 11 pozwoli "wykręcać" jeszcze lepsze transfery internetowe bez kabli. Standard Wi-Fi 7, sfinalizowany w styczniu ma być swego rodzaju rewolucją, oferując nawet czterokrotnie szybsze połączenia niż Wi-Fi 6 przy użyciu szerszej gamy pasm sygnałowych. To akurat naturalna konsekwencja rozwoju standardów — Microsoft chce, by kojarzyć Windows (przede wszystkim 11 - przynajmniej do momentu zapowiedzi / wydania następcy) z nowoczesnością.

Windows szykuje się na nowości

Uwzględniając zapowiedzi Intela dotyczące standardu Thunderbolt 5 oraz szybko rozwijający się standard USB4 (co akurat mnie nieco zaskakuje — pozytywnie), można oczekiwać, że jeszcze w tym roku na rynku pojawią się nowe produkty obsługujące te standardy. To rzecz jasna świetna wiadomość — wiele osób w dalszym ciągu polega na dyskach zewnętrznych i akurat tutaj można — rzecz jasna — zyskać najwięcej. Cenne gigabity w prędkości transferów między komputerami a tymi urządzeniami to nierzadko oszczędność całych minut.

A zatem Microsoft nie ustaje w rozwijaniu Windows 11 - mimo tego, że branża zdaje się szykować przynajmniej na zapowiedź następcy. Coś, co media na razie lubią nazywać "Windowsem 12" ma bardzo mocno stawiać na sztuczną inteligencję, co akurat jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę powszechny w branży trend.