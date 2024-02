Usuwanie obiektów ze zdjęć na Windowsie. Łatwe, efektywne i za darmo!

Kiedyś praktycznie niemożliwe, dziś na wyciągnięcie ręki

Jeszcze nie tak dawno temu zaawansowana edycja zdjęć, taka jak usunięcie niektórych obiektów, przesunięcie ich, „dorobienie” naturalnego obszaru poza krawędziami i tym podobne, wymagała zaawansowanych narzędzi i specjalnych umiejętności. Osoby, które potrafiły robić takie rzeczy, nie tylko zarabiały z pracy grafika; potrafiły robić także furorę w sieci, robiąc zabawne przeróbki zdjęć, a płatny Photoshop to była podstawa. To już jednak przeszłość. Cóż, teraz, dzięki sztucznej inteligencji, takie rzeczy dzieją się niemal same.

Źródło: Blog Windows

Wszystkie wymienione przeze mnie przed chwilą funkcję mają na przykład smartfony Samsunga dzięki Galaxy AI. Dosłownie kilka kliknięć, zaznaczenie elementu czy pomniejszenia zdjęcia i kliknięcie jednego przycisku sprawia, że jakiś niechciany element zniknie z naszej fotografii, że inny obiekt możemy zmniejszyć lub zwiększyć i przesunąć, a także wygenerować dodatkową przestrzeń „poza” naszym zdjęciem. Teraz Microsoft postanowił, że chce udostępnić podobne narzędzie użytkownikom swojego systemu operacyjnego.

Magiczna gumka w Windowsie. Wymazywanie obiektów ze zdjęć nie było prostsze

Dziś Microsoft oficjalnie ogłosił, że udostępnia nową funkcję edycji dostępną w aplikacji Zdjęcia, jaką jest wymazywanie generatywne. To jednak nie jest wszystko — co więcej, wszystkie niedawno wydane funkcje edycji AI, w tym rozmycie tła, usuwanie i zastępowanie tła oraz wymazywanie generatywne, są teraz dostępne także w aplikacji Zdjęcia na urządzeniach Arm64 i system Windows 10. Ta aktualizacja zaczyna być udostępniana wszystkim testerom systemu Windows we wszystkich dostępnych wersjach. Żeby mieć dostęp do nowych funkcji, trzeba zaktualizować aplikację do wersji 2024.11020.21001.0 lub wyższej. Jeśli chodzi o wymazywanie generatywne, to Microsoft na swoim blogu pisze:

Nasze dobrze znane narzędzie do naprawy punktowej zostało udoskonalone dzięki sztucznej inteligencji i obecnie w aplikacji nosi nazwę Wymazywanie generatywne. Ta funkcja umożliwia naprawianie i usuwanie elementów rozpraszających uwagę na zdjęciach, takich jak obiekty w tle lub różne zakłócenia wizualne. W porównaniu do poprawiania punktowego, wymazywanie generatywne zapewnia bardziej płynny i realistyczny efekt po usunięciu obiektów ze zdjęcia, nawet w przypadku wymazywania dużych obszarów.

Aby skorzystać z wymazywania generatywnego, należy przejść do opcji Edytuj obraz i wybrać opcję Usuń. Wtedy jedynie musimy zaznaczyć pędzlem obiekty lub obszary, które chcemy usunąć — aplikacja pozwala nam na dostosowanie rozmiaru pędzla, aby uzyskać odpowiedni poziom precyzji, jakiego potrzebujemy. Jeśli chcemy usunąć wiele obiektów jednocześnie, możemy skorzystać z funkcji, w której zaznaczamy kilka obiektów (na przykład ludzie na plaży) i zostaną one usunięte jednocześnie.

Windows 11, co oczywiste, również wspiera te funkcje

Co raczej oczywiste, to fakt, że wszystkie funkcje edycji AI w aplikacji Zdjęcia (wspomniane wcześniej rozmycie tła, usuwanie i zastępowanie tła oraz wymazywanie generatywne) są teraz dostępne w aplikacji Zdjęcia dla systemu Windows 11 na urządzenia Arm64. Po raz pierwszy jednak to system Windows 10 otrzyma wszystkie te funkcje edycji, które wcześniej były dostępne tylko w najnowszej wersji systemu. Sztuczna inteligencja coraz częściej pojawia się na nieco starszych urządzeniach — co jest świetną informacją.

Grafika wyróżniająca: Unsplash