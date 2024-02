Masz za stary komputer? Windows 11 po prostu się nie włączy!

Jeżeli Twój komputer naprawdę jest "starociem", a mimo to udało ci się "zmusić" system Windows 11 do działania na nim, może czas zacząć się martwić. Ostatnie doniesienia wskazują na to, że gigant z Redmond może wkrótce odciąć naprawdę maszyny od wersji 24H2. Wszystko za sprawą jednej, na pozór niewinnej instrukcji, której może nie posiadać szczególnie stary procesor — o ile takowy masz nieszczęście posiadać.

Chodzi o POPCNT. Niby to tylko jedna instrukcja, ale dla systemu Windows 11 stanowi to zwyczajnie element, który może zdecydować wkrótce o kompatybilności Twojego komputera z przyszłymi aktualizacjami. POPCNT pojawił się na rynku procesorów Intel Core oraz AMD w drugiej połowie poprzedniej dekady — jeśli Twój komputer ma więcej niż dziesięć lat, istnieje ryzyko, że Windows 11 odmówi współpracy. Jest to jednak mało prawdopodobne — trudno mi wyobrazić sobie, że ktoś zainstalował Windows 11 na komputerze z procesorem starszym, niż Intel Core pierwszej generacji. Niewykluczone jednak, że być może ktoś z Was taki sprzęt posiada.

Dla użytkowników, którzy mają nowe komputery, nie znaczy to zupełnie nic. Ale co z tymi, którzy z jakiegokolwiek powodu nie zmieniali swojego peceta? Cóż, w tym momencie muszą oni zdać sobie sprawę z tego, że nic nie może trwać wiecznie, a ich maszyna zwyczajnie nadaje się głównie do muzeum — nie zaś do obsługi w dalszym ciągu najnowszego OS-u od Microsoftu. Opcjonalnie — zawsze można po prostu kupić nowy komputer. 10 lat to aż nadto, by przejść na znacznie bardziej aktualne "bebechy". Microsoft od pewnego czasu bardzo mocno przywiązuje do tego uwagę — głównie za sprawą bezpieczeństwa.

Wymagania Windows 11 nigdy nie były łaskawe dla starych maszyn, ale teraz Microsoft zdaje się jeszcze bardziej zdecydowany, aby upewnić się, że tylko "odpowiednio nowe" maszyny będą miały zielone światło dla przyszłych aktualizacji. Sporo zmieniło się od czasów, w których nawet na relatywnie starych konfiguracjach można było uruchamiać nowsze wersje OS-ów, prawda? Nawet Windows 10 był pod tym względem wyjątkowo wyrozumiały.

Wiele wskazuje na to, że właśnie jest dobry czas na modernizację Waszego komputera — szczególnie jeżeli korzystacie z procesora Intel Core starszego niż ósma generacja lub jego odpowiednika. Nie jest tajemnicą to, że Microsoft szykuje się do tego, by zaprezentować następcę dla Windows 11 - tym razem już będzie to OS w dużej mierze polegający na sztucznej inteligencji. Ci użytkownicy, którzy do wspomnianej wyżej aktualizacji Windows 11 nie zaopatrzą się w odpowiednio nowszy sprzęt — po prostu nie uruchomią tego systemu operacyjnego. W ostatnim czasie gigant był krytykowany za takie podejście przez aktywistów ekologicznych — oskarżano go o doprowadzanie do nadprodukcji elektrośmieci poprzez rygorystyczne (według niektórych) wymagania sprzętowe.