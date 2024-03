Nie potrzebujesz już Apple żeby poczuć wygodę. Windows ma nową funkcję i oferuje to z Androidem

Odpowiedzią użytkowników Apple na pytanie "skąd taki wybór sprzętu" często jest "wygoda". Sam dodałbym do tego jeszcze "przewidywalność", bo te wszystkie urządzenia mają zawsze powtarzalne błędy i wiadomo czego się po nich spodziewać.

Przez lata jednak sprzęty Apple imponowały wielu tym, jak idealnie ze sobą współpracują. W tym aspekcie naprawdę trudno się do czegokolwiek przyczepić. Fenomenalne wysyłanie plików za pośrednictwem AirPlay. Odbieranie rozmów telefonicznych i odbieranie SMSów ze smartfona na tablecie lub komputerze. Zamiana smartfona w bezprzewodową kamerkę internetową. Widać, że Apple to wszystko fajnie przemyślało w szerszym aspekcie. ale na szczęście konkurencja w końcu nadrabia zaległości. Po latach komputery z Windowsem zaczynają współpracować z androidowymi smartfonami i tabletami na podobnych zasadach — choć póki w wersji testowej.

Smartfon z Androidem jako kamerka na Windowsie

Smartfon z Androidem jako kamerka do komputera z Windowsem już dostępna dla programu Insider

Najnowsze opcje wprost z programu Windows Insider pozwalają użytkownikom smartfonów i tabletów z Androidem wykorzystywać je w Windowsie 11 jako kamerkę internetową. I działa to równie bezproblemowo, jak u Apple — gdzie prostota dostępu czasem jest wręcz porażająca i irytująca, kiedy chce się najzwyczajniej w świecie odebrać rozmowę FaceTime na smartfonie. Co ciekawe — od jakiegoś czasu taka funkcja już pojawiła się dla smartfonów z linii Google Pixel. Teraz jednak nie dotyczy ona pojedynczych modeli, a także nie potrzeba żadnych kabli. Połączenie może być bezprzewodowe.

Oczywiście by móc cieszyć się wspomnianymi nowościami poza dołączeniem do programu Windows Insider niezbędne będzie także zainstalowanie aplikacji Łącze do Windows oraz sparowanie smartfona z komputerem. Wszystkie one jednak są całkowicie darmowe.

