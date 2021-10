Windows 11 - pasek zadań na górze jest możliwy! Sprawdź jak

Z tym gustem to rzecz jasna brutalnie żartowałem: mnie nic do tego jaki masz gust. Pewne jest natomiast to, że Microsoft nieco przygwiazdorzył i zablokował pozycję paska zadań. Dlaczego? Microsoft nie podał żadnej odpowiedzi w tej materii. Choć większość użytkowników nie odczuje tej zmiany w żaden sposób, są jednak tacy którym nie było to w smak. Jestem z tych ludzi, którzy lubią mieć nowinki i jednocześnie, nie lubią bardzo daleko idących kompromisów. Dla mnie niestety pogodzenie się z paskiem zadań jedynie na dole było trudne.

W sumie nie wiadomo, dlaczego Microsoft - wiedząc o tym, że ludzi irytuje wybrakowana funkcjonalność paska zadań - nie wprowadził tego na premierę. Miał dużo czasu na to, by "zakodować" coś tak trywialnego. Chyba, że wcale nie ma takiego zamiaru i zamierza wcisnąć jedynie słuszne umiejscowienie tego obszaru wszystkim na siłę. Jeżeli tak - no, gratuluję podejścia. Na szczęście, nie musimy się z tym zgadzać: możemy sobie wymusić przeniesienie paska zadań w inne miejsce. Bo kto nam zabroni?

Pasek zadań na górze w Windows 11 - musisz zrobić te kilka rzeczy

WAŻNE: Nie popsuj sobie systemu Windows. Rejestr to nie jest zabawka i jeżeli postanowisz zrobić tam coś nieprzemyślanego, może się to skończyć tak średnio, bym powiedział. Jeżeli nie czujesz się na siłach, nic tam nie rób. Jeżeli się czujesz, zapraszamy - zrób sobie jednak backupy dla spokojności sumienia. Ani ja, ani Antyweb nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Nic strasznego, serio. To w dalszym ciągu dosyć prosta modyfikacja systemowego rejestru. Zmiana dotycząca umiejscowienia paska zadań wygląda w systemowym rejestrze tak samo, jak w przypadku Windows 10: Microsoft zatem sztucznie (nie wiedzieć czemu...) zablokował tę możliwość. To w sumie pokazuje, jak bardzo bezsensowny był to ruch i generalnie dużo mówi na temat tego, jaka jest polityka Microsoftu względem najnowszego OS-u. Zirytować ludzi jest łatwo. Przekonać ich potem - bardzo trudno.

Okej, na wstępie uruchamiamy sobie Edytor Rejestru systemu Windows. Najprościej jest wykonać kombinację klawiszową "Windows" + R i wpisać tam regedit. Ukazuje się nam okienko systemowego rejestru.

Co teraz? Szukamy odpowiedniego klucza rejestru. Musicie odnaleźć ciąg: "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckRects3". W dalszym ciągu nic trudnego, prawda?

A teraz przechodzimy do "końcówki", czyli klucza rejestru o nazwie "Settings" pod danym ciągiem. Akurat ten ma wartość binarną - jego edycja wydaje się być już nieco trudniejsza, bo to co znajduje się wewnątrz mało komu mówi cokolwiek. Teraz lepiej bądź dokładny, bo jeżeli nie będziesz, to mogą stać się różne rzeczy: włącznie z wygenerowaniem czarnej dziury i wessaniem nas wszystkich poza horyzont zdarzeń.

Gdybyś nie był pewien: drugi wiersz, piąta kolumna - domyślnie ma wartość "03" (pasek na dole). Zrób tak, żeby tam znajdowało się "03" (pasek na górze). Kliknij "OK", zamknij edytor rejestru i teraz przeładuj Eksplorator Windows. Możesz też po prostu uruchomić ponownie komputer, jeżeli chcesz. Ale prościej jest po prostu uruchomić ponownie proces odpowiadający za wyświetlenie paska.

Kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk Start na pasku zadań. Wybierz: "Menedżer zadań". Następnie: więcej szczegółów -> w sekcji: "Procesy systemu Windows" znajdź: "Eksplorator Windows" i kliknij na niego. Następnie podświetli Ci się niżej opcja: "Uruchom ponownie". Kliknij i sprawdź, czy pasek zawędrował na górę.

Jeżeli tak - to wszystko. Udało się nie zniszczyć świata, a przy okazji pasek jednak może sobie istnieć w innym miejscu niż na dole. Oczywiście widać, że niektóre animacje nie działają tak, jak trzeba i niektóre powiadomienia się nie wyświetlają po takiej operacji - ale i tak jest cudownie. Może być jednak tak, że w którejś z kolei aktualizacji Microsoft zrobi coś, co wszystko wywróci do góry nogami (i się zepsuje) lub pasek magicznie znowu wróci na dół, a ten poradnik okaże się bezużyteczny. Oby tak nie było.

Życzę Wam udanego edytowania rejestru!