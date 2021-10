Zostałeś na Windows 10? Nie szkodzi. Czeka Cię ważna aktualizacja

Nie każdy zaktualizuje komputer do Windows 11 z powodu wymagań sprzętowych (lub zrobi to podpisując "cyrograf"). Inni w Windows 10 widzą swoje miejsce z powodu odrobinę dziwnych zagrań Microsoftu z zabieraniem ważnych funkcji użytkownikom. Windows 10 21H2 nie jest aktualizacją tylko na otarcie łez. Nowe funkcje w tej paczce usprawnień istnieją, ale... jednocześnie nie istnieją. O co chodzi?

Bo te zasadniczo były zaszyte w systemie w wersji 21H1. To z kolei oznacza, że już wcześniej byłe one obecne, natomiast kolejna je po prostu uaktywnia. Nic zupełnie nowego w 21H2 się nie pojawi, bo też nie taką rolę mają kolejne uaktualnienia dla Windows 10. Microsoft będzie pompował "jedenastkę" nowymi funkcjami i mam nadzieję, że wśród z nich znajdą się takie, których zwyczajnie brakuje.

Windows 10 21H2 pojawi się prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu, tutaj bazujemy głównie na dacie oficjalnego wydania w Windows Update 20H2. Wersja dla programu Windows Insider aktualnie jest tą, która jest niemal finalną, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że w okolicach właśnie tej daty użytkownicy "dziesiątki" zapoznają się z tym, co ma dla nich Microsoft.

Windows 10 21H2 - co nowego zobaczymy w aktualizacji?

Microsoft już w lipcu przekazał informacje o funkcjach, które pojawią się (zostaną włączone) w 21H2. Usprawnienia dotyczą:

Obsługi sieci WiFi: Standard WPA3 zostanie wzmocniony przez wsparcie dla H2E (hash to element)

Windows Hello for Business - dodana zostaje nowa metoda wdrożenia modeli bezhasłowych

Windows Subsystem for Linux / Azure IoT Edge for Linux on Windows - wsparcie dla obliczeń GPU (rozwinę to za chwilę)

Już na pierwszy rzut oka widać, że są to przede wszystkim rzeczy, które przydadzą się albo biznesom, albo użytkownikom wykorzystującym możliwości WSL / EFLOW. Co do wsparcia dla H2E w przypadku protokołu WPA3, jest to zmiana, która istotnie wpływa na odporność komputerów na ataki - już nie tylko w kontekście użytkowników z grona enterprise.

Windows 10 21H2: obsługa WPA3 H2E

Wsparcie dla mechanizmu H2E to rozszerzenie standardu WPA3. Wdrożenie go pozwala na lepsze bezpieczeństwo w przypadku ataków "kanału bocznego" (z ang. "side-channel"). Rozwiązanie sprawy w ten sposób znacząco utrudnia wykradzenie danych uwierzytelniających cyberprzestępcom, co przekłada się na ogólne bezpieczeństwo. Udowodniono, że standard H2E jest wydajnościowo bardziej wydajny niż poprzednik - rozwinięcie się Windows pod tym względem jest naturalną konsekwencją działań zmierzających ku dalszemu uszczelnianiu standardów zabezpieczeń wykorzystywanych przez ogrom użytkowników: prywatnych i biznesowych na całym świecie.

Windows 10 21H2: Windows Hello for Business - szybsze wdrożenie modeli bezhasłowych

To, jak działa Windows Hello w systemie Windows pokazywaliśmy już kiedyś na Antywebie. Korzystając z kamery internetowej zgodnej z Windows Hello, czytnika biometrycznego (do odczytywania odcisków palców) możliwe jest logowanie się do systemu. W moim laptopie jest podobnie, choć ten nie ma kamery internetowej w ogóle (tak, nie ma), to producent umieścił w maszynie czytnik odcisków palców. I tak, za pomocą Windows Hello mogę się bardzo szybko zabrać do pracy - bez konieczności wpisywania hasła czy numeru PIN (choć te mogę ustawić równolegle, jest to wręcz wymagane).

W przedsiębiorstwach, korzystając z Windows Hello for Business, ze względu na podniesione zabezpieczenia, osiągnięcie stanu "deploy to run" jest nieco trudniejsze i w przypadku poprzednich wersji systemu Windows 10 trwało nawet godzinami. Dzięki temu, Microsoft ma nadzieję, że wykorzystanie Windows Hello for Business będzie znacznie większe oraz będzie wiązało się z mniejszym nakładem pracy administratorów systemów firmowych.

Jest to implementacja w forma Windows Hello, która używa "Cloud Trust" z logowania FIDO. Dotychczas należałotrzeba wdrożyć AAD Connect z jednoczesną synchronizacją oraz kopią zapasową na zewnątrz, aby skonfigurować w ten sposób Windows Hello. Synchronizacja mogła zajmować od 5 minut do 30 minut lub nawet do kilku godzin, a to jest irytujące, nie wspominając o dużym wysiłku.

Wyjaśniał na Reddicie Steve Syfuhs, inżynier Microsoftu

Windows 10 21H2: obsługa obliczeń GPU w narzędziach Microsoftu dla deweloperów

Deweloperzy zajmujący się uczeniem maszynowym, ale nie tylko - generalnie wszelkimi operacjami, które generują istotne obciążenia w przypadku narzędzi takich jak: Windows Subsystem for Linux (WSL) i Azure IoT Edge for Linux on Windows (EFLOW) z pewnością docenią obsługę obliczeń za pomocą GPU. W tym drugim przypadku, nie ma przeszkód w tym, aby uruchamiać rozwiązania generujące spore obciążenia w usługach chmurowych opartych na Linuksie w Windows IoT oraz uruchomienie modułów Linux IoT Edge na urządzeniu IoT opartym na Windows.

Poza tym, Windows 10 21H2 ma być również zbiorem pomniejszych poprawek bezpieczeństwa oraz wydajności

Nawet, jeżeli te funkcje nie są skierowane bezpośrednio do Was, to uaktualnienie trzeba zainstalować. Tak powinno się postępować z każdym, niezależnie od ilości nowych funkcji. Ci z Was, którzy nie mogą zainstalować Windows 11 z różnych względów oraz Ci, którzy po prostu nie chcą - mają czas do namyślenia się do 14 października 2025 roku. To właśnie wtedy wygaśnie wsparcie dla "dziesiątki" i z punktu widzenia bezpieczeństwa, nie będzie innego wyjścia jak przejść na wyższą wersję OS-u od Microsoftu.