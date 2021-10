Nowe odsłony Windowsa niekoniecznie wiązały się z aktualizacją systemowych aplikacji. Paint czy Notatnik przez lata pozostawały nietknięte przez Microsoft, co z jednej strony nikomu nie przeszkadzało, bo się nadal sprawdzały, ale z drugiej strony wywoływało uczucie niedopatrzenia przez firmę. Minimum, czego oczekujemy, to aktualizacja interfejsu programu, by lepiej pasował do całego ekosystemu, dlatego tak dużym echem odbiło się odświeżenie Painta dla Windows 11. Microsoft nie próbował wynajdować koła na nowo, lecz zaktualizował interfejs. Pamiętamy, gdy w czasach Windows 8 próbowano tworzyć zupełnie nowe narzędzia, ale użytkownicy pozostawali wierni ulubionym programom, dlatego Microsoft nie zamierza spożytkować ponownie swojego czasu na coś, co zapewne nie przypadnie im do gustu.

Nowy Notatnik w Windows 11. Idealne połączenie klasyki z nowoczesnością

Patrząc na nowy Notatnik nie sposób odnieść wrażenia, że kluczem przy aktualizacji aplikacji było pozostanie wiernym dotychczasowej wersji programu. Owszem, obecne są elementy Fluent design, pojawią się nowe animacje dla dedykowanej sekcji ustawień, ale ogólnie rewolucji nie powinniśmy się spodziewać. To dobra wiadomość, bo aplikacja nadal będzie mogła być wykorzystywana do prostych zadań i będzie nadal najbardziej podręczna ze wszystkich tego rodzaju programów. Notatnik służy wielu użytkownikom do wielu celów, czasem korzystam z niego, by błyskawicznie coś... zanotować czy wkleić tymczasowo link, więc chciałbym żeby pozostał równie poręczny, co do tej pory. Doceniam więc minimalizm w dokonanych zmianach, bo te wprowadzają jedną z najstarszych aplikacji w erę Windows 11.

We wspomnianej nowej sekcji ustawień znajdzie się natomiast opcja zmiany motywu (lub dostosowania go do ustawień systemowych), zmiany czcionki, stylu i rozmiaru tekstu. Nic wybitnego, ale zdecydowanie bardziej czytelne i przejrzyste. Nowości w Notatniku pojawią się dzięki aktualizacji przez Sklep Microsoft, więc nie będziemy musieli instalować pełnoprawnego uaktualnienia systemu, by zyskać odświeżony wygląd. Nie wiemy, kiedy będzie udostępniony, ale przypadkowo udostępnione na Twitterze zrzuty ekranu wskazują na to, że może to nastąpić już niedługo.

WinRAR zintegrowany z Windows 11. Kolejne aplikacje w drodze

Dla użytkowników Windows 11 już teraz dostępna jest natomiast pierwsza aplikacja, która zintegrowana została z nowym menu kontekstowym. API to było obecne w systemie Microsoftu od Windows 7, ale dopiero teraz zdecydowano się na wykonanie takiego kroku naprzód. Wszystkie dotychczas zintegrowane z menu prawego przycisku myszy aplikacje schowane są w sekcji "Show more options"/"Pokaż więcej opcji", ponieważ listy te stawały się zbyt zatłoczone i chaotyczne.

Teraz będziemy mogli decydować, które aplikacje na stałe będą obecne na liście, a pierwszą z zewnętrznych apek dostosowanych do Windows 11 jest WinRAR. Dzięki temu rozpakowywanie na różne sposoby oraz dodawanie do archiwów plików będzie szybsze i wygodniejsze. Jednocześnie 7zip oraz NanaZip doczekały się podobnej aktualizacji. Oczywiście kolejne programy będą dodawane do tej listy wraz z upływem czasu, po prostu deweloperzy muszą wykonać odrobinę dodatkowej pracy, by ich programy zawitały w menu kontekstowym Windows 11.

