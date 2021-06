Tego nie wiedzieliśmy o Windows 11. Data premiery przypadkowo ujawniona?

Wiemy, że Windows 11 przyniesie nowy wygląd szybkich akcji oraz centrum powiadomień oraz odświeżony panel sterowania multimediami. Spoglądając na to, co znajduje się na najświeższych zrzutach ekranu, trudno nie być zadowolony z dokonanych zmian, ponieważ wszystko wydaje się być lepiej rozplanowane i zorganizowane. Szybki dostęp do suwaków jasności oraz poziomu głośności, a także lepsze zarządzanie powiadomieniami to wyczekiwane przez wiele osób nowości. Na każdym kroku widać oczywiście starania Microsoftu w podszlifowaniu interfejsu Windows 11, który wydaje się być połączeniem Windows 10 i Windows Vista/7, ale jednocześnie pojawiają się w nim nowe pomysły na układ i wykończenie niektórych elementów.

Zapomnijcie o szybkim wczytywaniu gier na Windows 10

Czujne oko z pewnością wychwyci także wiadomość, którą (niby) otrzymał Panos Panay od Stevie’ego Bathiche. Pada w niej październikowy termin, którego nie może doczekać się Stevie, by podkręcić wersję systemu do 11. Czyżby na jaw wyszła data premiery finalnej wersji Windows 11? Od początku mówi się, że tak zwanym okresie świątecznym (holiday season), gdy pod uwagę bierzemy premierę Windows 11, lecz Microsoft mógł lub może celować we wcześniejszy termin.