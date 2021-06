Co nowego w Windows 11?

Po około 5 latach Microsoft stawia duży krok do przodu, zostawiając niejako za sobą Windows 10, który jesienią doczeka się ostatniej większej aktualizacji. W tym samym czasie do użytkowników trafi nowy Windows 11, który charakteryzuje się zupełnie nowym(?) interfejsem, wieloma znaczącymi zmianami oraz nowościami. Wśród nich na pewno znajdują się obsługa aplikacji z Androida, otwarty sklep z aplikacjami, usprawniona praca z oknami i łatwiejsze przypinanie oraz zintegrowany z systemem komunikator Microsoft Teams.

Windows 11 zaprezentowany – wszystko, co musisz wiedzieć

Duża część nowości znana była już przed wydarzeniem za sprawą znaczącego przecieku, ponieważ obraz ISO z wczesną wersją testową trafił do Sieci. Od kilkunastu dni zadawaliśmy sobie pytanie, czy to wszystko, co przygotował Microsoft, a konferencja sprawiła, że jesteśmy jeszcze bardziej skonfundowani niż wcześniej.

Wiecie, co? Ja zaczekam na Windows 12

Wszystko dlatego, że firma nie odniosła się do poprzednika, lecz udawała, jakby krok z nowym systemem był całkowicie naturalny. Trzeba jednak przyznać, że jest to aktualizacja pełna wielu wyczekiwanych zmian, a decyzja o określeniu jej mianem Windows 11 może przynieść sporo korzyści wizerunkowych i marketingowych. O nowym systemie Microsoftu dyskutowali Konrad Kozłowski i Jakub Szczęsny.

Dlaczego powstał Windows 11?

