Windows jest wręcz najeżony skrótami, które nie dla każdego użytkownika są tak samo oczywiste. A muszę przyznać – wiem to z codziennej pracy z tym systemem – niektóre z nich zwyczajnie ułatwiają rzeczy, które muszę wykonywać bardzo często. I nie mówię tutaj o kopiowaniu, wklejaniu, wycinaniu i tak dalej: od razu ucinam spekulacje. Jeżeli znacie poniższe sztuczki – super, cieszę się że macie ich świadomość i dzięki nim Wasza robota idzie sprawniej. Jeżeli nie znacie – znaleźliście właśnie wpis, który zmieni Wasze życie. Czy jakoś tak.

#1: Menu Start w starym stylu

Dla niektórych ukryta funkcja Menu Start w Windows 10 nie jest zupełnie oczywista. Kochani, spróbujcie teraz wcisnąć kombinację: „Windows + X”. Widzicie to menu? Fajne? Pewnie, że fajne. Z tego miejsca macie dostęp do tego, co jest najważniejsze w systemie – prosto, szybko i przyjemnie. Możecie też za pomocą myszki wywołać ten obszar – wystarczy, że na przycisku „Start” wciśniecie prawy przycisk myszki.

W tym obszarze ponadto możecie bardzo szybko zamknąć system, uśpić maszynę lub uruchomić PowerShella z uprawnieniami administratora. Bardzo przydatna rzecz, o której wie relatywnie niewiele osób. A jeżeli jednak wiecie – winszuję!

#2: Ogarnij bałagan na ekranie

Niesamowicie przydatna rzecz. Generalnie, potrząsanie rzeczami nie doprowadza do sprowadzenia w konkretnym miejscu porządku – ale w Windows to działa. Uruchomcie sobie Kalkulator. Upewnijcie się, że macie na ekranie widoczne inne okna. Złapcie jego pasek, na osi którego znajdują się przyciski do zamykania, minimalizowania i maksymalizowania okna. Potrząśnijcie nim (dokładnie, jakbyście czymś trzęśli). I co się stało?