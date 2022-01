Jedną z największych bolączek Windows 10 był brak spójności interfejsu. Niektóre z aplikacji pozostały w poprzednich dekadach i nie były w ogóle odświeżane, inne doczekały się unowocześnienia na równi z systemem, zaś pozostałe wyprzedziły nawet styl samego Windowsa i zapowiadały redesign całej platformy. I chyba ta ostatnia kategoria aplikacji irytowała mnie najbardziej, bo były to pojedyncze przykłady zwiastujące nową erę UI Windows 10, która nigdy nie nadeszła. Oczywiście niektóre obszary samego Windowsa także były dopracowywane, ale wyglądało to dość podobnie, jak w przypadku aplikacji.

Nowy Notatnik w Windows 11

Windows 11 nie okazał się gigantycznym krokiem naprzód, na jaki liczyliśmy. Owszem, generalny wygląd systemu został odświeżony i niektóre zakamarki Windowsa zostały unowocześnione, ale wciąż nie brakuje miejsc, gdzie napotykamy pozostałości po Windows 10, 8, 7 oraz poprzednikach. Wiemy, że nadchodzą ostatnie dni Panelu sterowania - Ustawienia w Windows 11 nareszcie zyskują nie tylko nowy interfejs, ale także kolejne sekcje wypełniające kluczowe braki. Podobne działania prowadzone są przy aplikacjach systemowych, w tym Media Playerze oraz Zdjęciach, a nawet Notatniku (za Windowslatest.com).

Ten ostatni doczekał się znaczącej aktualizacji po wielu, wielu latach. Dla fanów ciemnego motywu na pewno będzie to znacząca poprawa sytuacji, ale nie tylko, bo przeorganizowano menu, ustawienia i wprowadzono kilka ułatwień. Co więcej, Notatnik trafia do Sklepu Microsoftu, co oznacza, że będzie aktualizowany w przyszłości za jego pośrednictwem. To powinno przełożyć się na częstsze i szybsze uaktualnienia, a użytkownicy już na pewno mają pomysły na kolejne nowości, które powinny być wdrażane.

Aplikacja Zdjęcia potrafi więcej w Windows 11

Aplikacja Zdjęcia (Podgląd) nigdy nie należała do moich ulubionych. Na wierzchu znajdowały się funkcje, z których nigdy nie korzystałem (pokaz slajdów!), a podstawowe narzędzia obróbki grafik były niedostępne lub zakopane w ustawieniach. To zmienia się obecnie, bo Zdjęcia nareszcie będą pozwalać na wprowadzanie szybkich poprawek, na przykład zmianę proporcji boków, przycinanie, obracanie, przerzucanie i prostowanie. Nie zabrakło funkcji odpowiedzialnych za regulowanie podstawowych wartości, jak jasność, więc jeśli będziecie potrzebować szybkiego sposobu na poprawienie fotki, to Zdjęcia mogą okazać się dobrym wyborem.

Mam też nadzieję, że któregoś dnia pojawi się możliwości stosowania zmian w wielu plikach jednocześnie, jak robi to np. IrfanView. Uwielbiam tę aplikację, bo nie ma szybszego, ani skuteczniejszego sposobu na obsługę wielu zdjęć jednocześnie, ale chciałbym, żeby interfejs aplikacji przystawał do aktualnych trendów i standardów, a nie epoki Windowsa 98.

Wielki powrót Windows Media Player

Odświeżenia doczekał się też Media Player. Microsoft rezygnuje z Groove Music na rzecz... Windows Media Playera, który był przez pewien czas zapominamy. Mimo to, Nowa wersja programu bazuje właśnie na wyłączanym Groove i pozwala odtwarzać nie tylko muzykę, ale także filmy w formatach MP4 oraz MKV. Wedle doniesień, nie powinniśmy oczekiwać wprowadzenia obsługi nowych formatów plików czy znaczących aktualizacji w najbliższym czasie.