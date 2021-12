Noway build Windows 11 to spora lista zmian i nowości, które mogą trafić dość szybko do stabilnej wersji systemu. Poza tym, Microsoft nareszcie przygotował ciemny tryb dla Notatnika. Hura!

Udostępniony w ramach kanału deweloperskiego Windows 11 Build 22518 faktycznie przynosi coś nowego, wręcz namacalnego, ponieważ pojawiają się w nim nowe funkcje i opcje, z których możemy skorzystać. Naprawiono także tonę błędów, ale pamiętajcie, że wersje deweloperskie wydań Windows 11 mogą nie być stabilne i powodować problemy, które będą przeszkadzać w pracy i rozrywce, dlatego niewskazane jest instalowanie tej wersji na głównym komputerze.

Spotlight na pulpicie w Windows 11

Co ciekawe, zaprezentowane w tym wydaniu nowości nie są przypisane do żadnej konkretnej aktualizacji, co oznacza, że nie będziemy musieli na nie zaczekać np. do drugiej połowy 2022 roku, zanim zostanie wydana główna aktualizacja 22H2. Paczkę z nowościami można swobodnie pobierać posiadając aktywny kanał deweloperski, po prostu sprawdzając dostępne aktualizacje w Windows Update. Wśród nowości pojawia się funkcja Spotlight dostępna do tej pory na ekranie blokady, z której teraz będzie można korzystać na pulpicie. Dzięki niej Microsoft będzie dobierał pięć różnych zdjęć każdego dnia i aktualizował naszą tapetę. Aktualnie można nawet manualnie zmienić tapetę na inną, otworzyć link z informacjami na temat fotografii, a także wyrazić opinię, czy nam się podoba, czy nie. Funkcja ta jest testowana w kilkunastu regionach, niestety nie w Polsce, ale lista krajów na pewno będzie wydłużana.

Nowy dostęp do widżetów w Windows 11

Microsoft eksperymentuje z nowym sposobem dostępu do widżetów, z których musi korzystać niewielka grupa użytkowników, skoro zachodzą takie zmiany. Po lewej stronie paska zadań pojawia się bowiem znana z Windows 10 pogodynka, która najwyraźniej zastąpiła przycisk skrót do widżetów. Działa też na nieco innej zasadzie, bo nie musimy kliknąć, a wystarczy najechać kursorem na ten obszar, by wyświetlić panel w widżetami. Niestety, nadal będę podtrzymywał swoje stanowisko w tej kwestii i nie sądzę, by taka forma widżetów w ogóle się przyjęła. Panel przygotowany jest na podstawie webview, nie obsługuje apek firm trzecich i zamiast odniesień do aplikacji otwiera strony internetowe - nie tędy droga.

Tryb ciemny w Notatniku dla Windows

Aktualizacja wprowadza także możliwość instalacji WSL (Windows Subsystem from Linux) ze Sklepu Microsoft, łatwiejsze zarządzanie językami i klawiaturami, wyświetlanie czasu i daty na zewnętrznych monitorach. Dla użytkowników Windows Insider w kanale deweloperskim udostępniono także nową wersję Notatnika w Sklepie Microsoft. Aplikacja otrzymała dostosowany do Windows 11 interfejs, usprawnione funkcje jak "Znajdź i zamień", a także bardziej zaawansowane cofanie działań.

Najbardziej zauważalną nowością jest jednak ciemny motyw, który powoli, ale krok po kroku wkracza do kolejnych aplikacji i zakamarków systemu, więc całkiem możliwe, że w najbliższej przyszłości Windows 11 doczeka się kompletnego trybu ciemnego. Nie ma bowiem nic bardziej irytującego, niż jasny element pojawiający się na ekranie, gdy pracujemy w ciemniejszych warunkach - do takich sytuacji nie powinno już dochodzić.