Najnowsza wersja Windows 11 Build 22523 trafiła do kanału deweloperskiego dla Insiderów i jest to ostatnia aktualizacja w tym roku. Odnoszę wrażenie, że Microsoft podkręcił tempo udostępniania nowości i zmian w Windows 11, co powinno cieszyć, ale nie należy zapominać, że pierwsza duża aktualizacja pojawi się dopiero w drugiej połowie przyszłego roku.

Co przyniesie? Na to jeszcze musimy zaczekać, ale pierwsze wzmianki o tym, jakie nowinki przeniesiono na ten okres już się pojawiały w ostatnich tygodniach. Microsoft wciąż rozdziela bowiem niektóre nowości i poprawki pomiędzy wdrażane od ręki aktualizacji, a te coroczne, co chyba jest dobrą wiadomością, bo firma nie czeka z niektórymi modyfikacjami w systemie przez kilka miesięcy, lecz udostępnia je szerokiemu gronu użytkowników, gdy tylko jest to możliwe.

Windows 11 Build 22523 - co nowego?

Po instalacji aktualizacji oznaczonej jako Windows 11 Insider Preview 22523 (rs_prerelease) użytkownicy zauważą, że w widoku zadań, gdzie przełączamy się pomiędzy oknami aplikacji za pomocą kombinacji klawiszy Alt+Tab, znalazły się grupy okien. Wspomniane grupy to jedna z nowości w jedenastce, dzięki której można szybko przywrócić wiele okien aplikacji jednocześnie. Gdy skorzystamy z systemowego mechanizmu przypinania/organizacji okien programów, to po najechaniu kursorem na jedną z nich na pasku zadań zobaczymy miniaturkę grupy aplikacji. Microsoft dodaje więc kolejną metodą pozwalającą szybko wrócić do gotowego środowiska do pracy, zorganizowanego dokładnie tak, jak je pozostawiliśmy.

Build 22523 Windowsa 11 to także kolejny krok ku utylizacji Panelu sterowania. Do systemowych Ustawień przeniesiona została sekcja "Aplikacje i funkcje", gdzie zarządzamy zainstalowanymi programami. To jednak nie wszystko, bo teraz w sekcji aktualizacji pojawia się też historia aktualizacji, która umożliwia przejrzeć dotychczas zainstalowane uaktualnienia i nimi zarządzać. Linki/skróty prowadzące do tych sekcji w Panelu sterowania przestaną działać i będą od razu kierować do aplikacji Ustawień w Windows 11.

Wśród mniejszych nowości Windows 11 Build 22523 warto wymienić wsparcie dla komputerów ARM64, na które można pobrać aktualizację, a także poprawki dotyczące m. in. nie wyświetlania tekstu w wyszukiwarce w Menu Start, szybkości wyświetlania Windows Spotlight i przyspieszenie działania dyktowania oraz klawiatury ekranowej.

Przed Windows 11 jeszcze długa droga. Czy będzie skończony?

Microsoft reaguje na wiele komentarzy i opinii na temat Windows 11, czego efektem są niektóre zmiany i poprawki wdrażane już teraz lub zaplanowane na najbliższy czas. Przed jedenastką jednak długa droga, zanim wszystko zacznie wyglądać i działać jak powinno, więc aktualne wciąż wydaje się pytanie, czy taki moment w ogóle nastąpi. Windows 10 pokazał, jak wiele pomysłów nie udało się ukończyć, część zatrzymała się nawet na etapie projektowania lub planowania, dlatego mam nadzieję, że podobną ścieżką nie będzie kroczyć Windows 11. Ten wizualnie wypada bardziej nowocześnie i atrakcyjnie, ale braki w funkcjonalności są w niektórych obszarach rażące, więc bardzo liczę na pierwszą dużą aktualizację, która przede wszystkim przywróci odebrane (względem Windows 10) funkcje.