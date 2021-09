ByteDance, firma matka TikToka, była w pewnym momencie pod ścianą. Ban, który zapowiadany był przez prezydenta Donalda Trumpa, wydawał się realnym zagrożeniem dla działalności aplikacji na terenie USA. Chiński gigant rozważał wiele scenariuszy i jak zaznacza CEO Microsoftu, to TikTok nawiązał kontakt z Microsoftem na temat sprzedaży, a nie odwrotnie.

Sytuacja była o tyle ciekawa, że wiele mediów przedstawiało tę sytuację, jakoby Microsoft starał się skorzystać na nietypowej sytuacji, w której prezydent Trump postawił TikToka. Jego gabinet przygotowywał pewne regulacje, które nie pozwoliłyby na dalsze działanie platformy w USA, do czego odnosi się Satya Nadella podczas konferencji Code 2021:

"Myślę, że prezydent Trump miał szczególny punkt widzenia na to, co próbował osiągnąć, a potem po prostu zrezygnował. To znaczy, to było interesujące. Był czas, kiedy wydawało się, że [rząd USA] miał jakiś szczególny zestaw wymagań, które później po prostu zniknęły"