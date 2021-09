Microsoft szaleje z nowymi komputerami. Oto najnowsze Surface

Surface Pro 8

Zgodnie z oczekiwaniami Surface Pro 8 posiada 13-calowy ekran z odświeżaniem 120Hz - to wyświetlacz prawie bez ramek, taki jak ten w Surface Pro X. W środku znalazły się czterordzeniowe procesory Intela 11. generacji, do 32 GB RAM-u i złącze Thunderbolt. A wszystko ma działać do 16 godzin na jednym ładowaniu. Są studyjne mikrofony, kamera nad ekranem, wsparcie dla Dolby Atmos. Surface Slim Pen 2 jest smuklejszy, posiada własny układ umożliwiający zmniejszenie opóźnień, znajduje się wewnątrz etui z klawiaturą i posiada wbudowany niewielki mechanizm haptyczny udający wrażenia rysowania i pisania po papierze.

Surface Pro 8 - specyfikacja techniczna

Ekran: wyświetlacz PixelSense Flow o przekątnej 13”

Rozdzielczość: 2880 × 1920 (267 PPI)

Częstotliwość odświeżania do 120 Hz (domyślnie 60 Hz)

Współczynnik proporcji: 3:2

Dotyk: 10 punktów dotykowych

Akceleracja pisma odręcznego za pomocą procesora graficznego

Obsługa Dolby Vision

Intel Core i5-1135G7 11. generacji / i7-1185G7 11. generacji

Intel Iris Xe Graphics (i5, i7)

8 GB, 16 GB albo 32 GB pamięci RAM LPDDR4x

Dostępne pojemności wymiennego dysku SSD: 128 GB albo 256 G, 512 GB albo 1 TB

2 × USB-C z USB 4.0/Thunderbolt 4

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

1 × port Surface Connect

Port klawiatury Type Cover do Surface

Zgodność z pokrętłem Surface Dial (interakcja poza ekranem)*

Kamera przednia do uwierzytelniania za pomocą rozpoznawania twarzy przez funkcję Windows Hello

Kamera przednia 5 MP z możliwością rejestrowania wideo Full HD 1080p

Kamera tylna 10 MP z autofokusem i możliwością nagrywania wideo HD 1080p i 4K

Dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu

Głośniki stereofoniczne o mocy 2 W w technologii Dolby Atmos

Surface Go 3

Największą aktualizacją do Surface Go 3 jest nowy procesor Intela 10. generacji, który ma być szybszy o 60%. Wygląda jednak na to, że pozostałe cechy Surface Go nie uległy zmianie względem poprzednika, więc specyfikacja jest następująca:

Surface Go 3 - specyfikacja techniczna

Ekran: wyświetlacz PixelSense o przekątnej 10,5”

Rozdzielczość: 1920 x 1280 (220 PPI)

Współczynnik proporcji: 3:2

Dotyk: 10 punktów dotykowych

Współczynnik kontrastu: 1500:1

Corning Gorilla Glass 3

Dwurdzeniowy procesor Intel Pentium Gold 6500Y

Czterordzeniowy procesor Intel Core i3-10100Y 10. generacji

4 GB lub 8 GB (LPDDR3)

Dysk eMMC: 64 GB

Dysk SSD: 128 GB

1 × port USB-C

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

1 × port Surface Connect

Port klawiatury Type Cover do Surface

Czytnik kart microSDXC

Kamera przednia do uwierzytelniania za pomocą rozpoznawania twarzy przez funkcję Windows Hello

Aparat przedni 5 MP z możliwością nagrywania filmów HD 1080p

Aparat tylny 8 MP z możliwością nagrywania filmów HD 1080p i autofokusem

Dwa ulepszone mikrofony studyjne dalekiego zasięgu

Głośniki stereofoniczne o mocy 2 W z obsługą technologii Dolby Audio

Surface Adaptive Kit

Microsoft, podobnie jak z kontrolerem adaptacyjnym (rodzaj koncentratora), który powstał głównie z myślą o graczach z ograniczoną zdolnością poruszania się, teraz prezentuje zestaw spełniający podobną rolę. Naklejki można umieścić na klawiaturze, gdzie najbardziej odpowiadają użytkownikowi. Mają różne kształty, kolory i uwypuklenia. W zestawie znajdą się też akcesoria pozwalające szybko skonfigurować urządzenie - wysunąć podstawkę w Surface Pro czy podłączyć przewód ładowania.

Surface Duo 2

W środku nowego Surface Duo 2 znalazł się procesor Snapdragon 888 oferujący łączność 5G, 128 GB, 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci, trzy obiektywy aparatu:

Szeroki: 12MP, f/1.7, 27 mm,

Teleobiektyw: 12MP, f/2.4, 51 mm, 2x zoom

Ultraszeroki: 16MP, f/2.2, 13 mm

W środku nowego Surface Duo 2 znalazł się procesor Snapdragon 888 oferujący łączność 5G, 3 obiektywy aparatu - szeroki, ultraszeroki i teleobiektyw, czytnik odcisku palca na boku urządzenia. Ekran 8,3-cala posiada częstotliwość odświeżania 90 Hz. Natomiast na brzegu znalazł się dodatkowy wyświetlacz wyświetlający powiadomienia czy stan naładowania baterii nawet przy zamkniętej pokrywie. Nie zabrakło wsparcia dla Surface Pen Slim 2, którym można notować i rysować, natomiast by zabierać go ze sobą można skorzystać z magnetycznego uchwytu na froncie urządzenia. Microsoft zaplanował też lepszą współpracę z komputerem z Windows 11, która pozwala uruchamiać aplikacje z Androida na pececie, a nawet przypiąć je do paska zadań i uruchamiać kiedy tylko chcemy.

Surface Laptop Studio

Microsoft przenosi swój all-in-one w sfere mobilnych komputerów. Nowy Surface Laptop Studio wyposażono w procesor Intela 11. generacji, 32 GB pamięci RAM, GeForce RTX 3050 Ti, złącze Thunderbolt, ekran 14,4 cala oraz... haptyczny gładzik! Nareszcie! Konstrukcja przypomina urządzenia innych producentów - odchylany ekran pozwala zmienić kąt nachylenia, a także położyć go na klawiaturze, w tak zwanym trybie Studio. Wtedy spod dolnej części obudowy można wyjąć rysik, który działa podobnie jak na innych urządzeniach Surface - ładuje się schowany, a dzięki silnikowi haptycznemu sprawia wrażenie rysowania po papierze.

Surface Laptop Studio - specyfikacja techniczna

Ekran: wyświetlacz PixelSense Flow o przekątnej 14,4”2

Częstotliwość odświeżania: do 120 Hz

Rozdzielczość: 2400 × 1600 (201 PPI)

Współczynnik proporcji: 3:2

Współczynnik kontrastu: 1500:1

Zgodność z piórem Surface*

Dotyk: 10 punktów dotykowych

Obsługa Dolby Vision

Intel Core H35 i5-11300H 11. generacji/ i7-11370H 11. generacji

16 GB lub 32 GB pamięci RAM LPDDR4x

i5: Intel Iris Xe Graphics / i7: procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti laptop z 4 GB pamięci GDDR6

2 × USB 4.0 z obsługą technologii Thunderbolt 4

Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

1 × port Surface Connect

Kamera przednia do uwierzytelniania za pomocą rozpoznawania twarzy przez funkcję Windows Hello

Przednia kamera o rozdzielczości 1080p.

Dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu

Głośniki Omnisonic z obsługą technologii Dolby Atmos

Nowe urządzenia Microsoft Surface - dostępność i ceny

Wszystkie urządzenia mają być dostępne wraz z Windows 11 od 5 października. Na polskie ceny i konfiguracje musimy jeszcze zaczekać.