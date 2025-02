Windows 11 naprawia błędy. Skorzystają szczególnie gracze

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że jedna z aktualizacji Windows 11 mogła "psuć" gry. Nieszczęśnicy, którzy zdecydowali się na jej pobranie, mogli mieć problemy z kolorami lub różnego rodzaju crashami. Windows 11 24H2, który pojawił się 1 października 2024 roku, początkowo cieszył się pozytywnym odbiorem, ponieważ trafiał tylko do najbardziej kompatybilnych komputerów. Jednak wraz z rozszerzeniem dostępności zaczęły pojawiać się problemy.

Reklama

Użytkownicy zgłaszali m.in. znikający kursor, awarie paska wyszukiwania w Eksploratorze plików oraz błędy związane z wyświetlaniem elementów poza ekranem. Jednym z najpoważniejszych problemów był błąd powodujący, że niektóre gry przestawały działać lub wyświetlały nieprawidłowe kolory, gdy funkcja Auto HDR próbowała przetwarzać treści SDR.

Windows naprawił wkurzający błąd

Jak donosi portal Windows Latest, aktualizacja Windows 11 24H2 jest stopniowo udostępniana większej liczbie komputerów przeznaczonych do gier. Najnowsza poprawka KB5051987, wydana 11 lutego 2025 roku, rozwiązuje problemy związane z funkcją Auto HDR, które powodowały awarie gier lub nieprawidłowe wyświetlanie kolorów. To ważny krok w kierunku poprawy stabilności systemu dla graczy.

Funkcja Auto HDR, która automatycznie konwertuje grafiki do wysokiej dynamiki (HDR), miała poprawić jakość wizualną gier. Niestety, w przypadku Windows 11 24H2 okazała się źródłem problemów. W październiku 2024 roku Microsoft zaczął blokować aktualizację do wersji 24H2 na urządzeniach z włączonym HDR, ostrzegając, że próby wymuszenia instalacji mogą prowadzić do problemów ze stabilnością systemu.

Użytkownicy, którzy już korzystają z Windows 11 24H2 i doświadczają problemów z HDR lub grami, mogą zainstalować aktualizację z lutego 2025 roku. Ci, którzy nadal korzystają ze starszych wersji systemu, powinni spodziewać się dostępności aktualizacji w ciągu najbliższych 48 godzin.