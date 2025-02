Apple ponownie wywraca rynek słuchawek do góry nogami. Oto ich najnowszy model

Świat należy do Apple, to znaczy w pewnym sensie. Świat bezprzewodowych słuchawek niezaprzeczalnie należy do giganta z Cupertino. AirPodsy to najpopularniejsze urządzenie tego typu na świecie, a teraz dostanie kolejnego reprezentanta, który zaskakuje zupełnie nową funkcją.

Apple znów to robi. Nie zdziw się jak wszyscy teraz to skopiują

Apple właśnie świeżo zapowiedziało najnowsze słuchawki bezprzewodowe w swojej szerokiej gamie produktów. Wraz z ogłoszeniem, internet zalały recenzje, które ukazują wady i zalety najnowszych Powerbeats Pro 2, czyli zupełnie nowego modelu w drugiej słuchawkowej linii Apple - Beats by Dre.

To, co można od razu zauważyć, to że nie są tradycyjnie wyglądającymi słuchawkami. Bynajmniej nie dla linii AirPods, do której jest przyzwyczajona prawdopodobnie większość użytkowników sprzętu Apple. Wyróżniają się także mało subtelnymi kolorami, co również skrywa DNA Beatsów. Podczas gdy u Apple przoduje biel, tak tutaj są to wściekłe czerwienie czy nowozapowiedziany elektryzujący pomarańczowy. Jednak najbardziej przyciąga uwagę to, co jest schowane wewnątrz i takiej funkcji się nie spodziewaliśmy.

Czy Apple raz jeszcze wywraca rynek słuchawek do góry nogami? Ich najnowszy model Beatsów został zaopatrzony w możliwość monitorowania pracy naszego serca. Każda ze słuchawek ma wbudowany sensor, który przez cały czas używania, zupełnie jak smartwatch, będzie mierzyć puls osoby używającej słuchawek. Ten dodatek nie jest oryginalnym pomysłem Apple, jednak nie zapominajmy o magicznym dotyku tej firmy. Oni nie wymyślają koła na nowo, lecz ulepszają i sprawiają, że wszyscy się rzucają w stronę nowego gadżetu. Zatem czy kogoś zdziwi, jeśli teraz każdy będzie miał pomiar tętna w słuchawkach?

Kiedy będą dostępne w Polsce i w jakiej cenie? Producent nie pominął i naszego kraju, słuchawki można już teraz kupić na przykład na oficjalnej stronie Apple, we wszystkich czterech kolorach, które najwyraźniej już samą nazwą mają przyspieszyć bicie serca: elektryzujący pomarańczowy, hiperfiolet, niedościgniona czerń i piaskowa burza. Kosztują nieco więcej niż Apple AirPods Pro 2, bowiem 1349 złotych, ale też na pocieszenie, pracują ze smartfonami na systemie Android.