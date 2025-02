Nie brakuje nieprawidłowości, chociaż minął zaledwie miesiąc

Jak podaje w swoim ogłoszeniu prasowym Canal+, stacja słusznie zrobiła, podejmując decyzję o rozpoczęciu na początku tego roku, licznych kontroli. Wykazały one wiele nieścisłości lub po prostu niewiedzy właścicieli lokali takich jak puby czy restauracje, dotyczących ich umowy z Canal+. Bowiem to właśnie one były celem kontroli kierowanych przez uprawnionych do tego pracowników.

Dotyczyły przestrzegania warunków umowy, których nieprzestrzeganie było szczególnie widoczne podczas transmisji sportowych. Jak wiemy z doświadczenia, często podczas istotnych wydarzeń czy to piłki nożnej albo siatkówki, takie lokale mają tendencję do bycia wypełnionymi po same brzegi. Z tego właśnie powodu, pracownicy Canal+ sprawdzają, czy właściciele lokali posiadają odpowiednie uprawnienia, jak się jednak można domyślić, nie jest to regułą.

"Dotychczas stwierdzono szereg nieprawidłowości – najczęstszą z nich było transmitowanie spotkań bez wymaganej licencji CANAL+ (...) Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego, że łamią prawo. Nieświadomość nie zwalnia jednak z odpowiedzialności", mówi Zbigniew Taraś, Kierownik Sekcji dw. z Piractwem CANAL+ Polska

W wielu przypadkach właściciele mieli tylko podstawowe umowy konsumenckie. Z tego powodu mają też dwie opcje. Jedną z nich jest wzięcie odpowiedzialności za łamanie warunków umowy i poniesienie konsekwencji w postaci kary nawet do kilku tysięcy złotych.

Drugą opcją, jest przystanie na propozycję składaną przez Canal+. Jeżeli w trakcie kontroli zostaną dostrzeżone nieścisłości, istnieje możliwość po prostu wykupienia licencji Canal+ Sport Pro. Jak deklaruje firma, nie zostaną w takiej sytuacji podjęte dalsze kroki ku wyciąganiu konsekwencji. Licencja CANAL+ SPORT PRO umożliwia legalne publiczne odtwarzanie wydarzeń sportowych w lokalach gastronomicznych. Jej koszt zaczyna się od 399 złotych. Posiadacze tej licencji zyskują legalny dostęp do transmisji sportowych CANAL+, takich jak: mecze Ligi Mistrzów, Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, PGE Ekstraligi, KSW czy tenisowych turniejów WTA.