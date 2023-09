Nadchodzi gigantyczna aktualizacja Windows 11. Znamy datę

Windows 11 23H2 - co nowego? Kiedy dostępna do pobrania?

Windows 11 stale się rozwija, a nadchodząca aktualizacja, oznaczona jako wersja 23H2, przynosi szereg fascynujących ulepszeń, które mają na celu ułatwienie życia użytkownikom. Oto główne zmiany, które możemy spodziewać się już 26 września, kiedy to aktualizacja będzie dostępna do pobrania w ramach Windows Update:

Copilot w Windows 11

Copilot in Windows to według Microsoftu nowa funkcja, która zrewolucjonizuje sposób, w jaki wykonujesz codzienne zadania na komputerze. Dzięki sztucznej inteligencji, Copilot jest zawsze dostępny na pasku zadań lub poprzez skrót klawiaturowy Win+C, oferując wsparcie w pracy, nauce lub w domu. Po wydaniu mu polecenia wykona zadanie lub otworzy aplikację, która nam na to pozwoli.

Nowe Możliwości Paint

Aplikacja Paint została wzbogacona o sztuczną inteligencję, umożliwiającą usuwanie tła, pracę na warstwach i wykorzystanie generatywnej AI w procesie tworzenia.

Ulepszona aplikacja Zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia teraz korzysta z AI, co ułatwia edytowanie zdjęć. Dzięki funkcji Background Blur można szybko wyróżnić główny temat zdjęcia, automatycznie rozmywając tło. Usprawniono również wyszukiwanie, pozwalając na odnajdywanie zdjęć na podstawie treści i lokalizacji, gdzie zostały zrobione.

Nowości w Narzędziu wycinania

Narzędzie wycinania oferuje więcej opcji do przechwytywania treści na ekranie, w tym wyodrębnianie tekstu z obrazów i ochronę danych poprzez cenzurę tekstu. Dodano także obsługę dźwięku i mikrofonu, co ułatwia tworzenie wideo i treści z ekranu.

Clipchamp z Auto Kompozycją

Clipchamp (aplikacja do edycji wideo) od teraz automatycznie sugeruje sceny, edycje i narracje na podstawie dostarczonych obrazów i materiałów wideo, co pozwala tworzyć profesjonalnie wyglądające filmy do udostępnienia na mediach społecznościowych.

Nowe funkcje Notatnika

Notepad teraz automatycznie zapisuje sesje użytkowników, umożliwiając powrót do pracy. Ponadto, przywracane są otwarte zakładki oraz niezapisane treści i edycje. Nie stracimy już niezapisanych postępów.

Zupełnie nowy Outlook dla Windows zastąpi Pocztę

Nowe Outlook dla Windows pozwala łączyć różne konta email w jednej aplikacji, co ułatwia zarządzanie korespondencją. Inteligentne narzędzia ułatwiają pisanie wiadomości i dodawanie dokumentów z OneDrive, a Outlook oferuje zupełnie nowy interfejs zgodny z całym ekosystemem Windows 11 i Microsoft 365.

Nowoczesny File Explorer

File Explorer został zmodernizowany, co ułatwia dostęp do ważnych treści i pozwala na śledzenie aktywności plików bez konieczności ich otwierania. Pojawi się także funkcja Galerii do łatwiejszego dostępu do kolekcji zdjęć oraz otwieranie plików RAR i 7-ZIP.

Windows Backup, czyli szybka kopia zapasowa w chmurze

Windows Backup ułatwia przenoszenie plików, aplikacji i ustawień na nowy komputer, zachowując wszystko dokładnie w takim stanie, w jakim zostawiliśmy. Przypomina to funkcję z urządzeń mobilnych i jeśli rzeczywiście będzie działać, jak Microsoft obiecuje, to przed nami nie lada przełom.