Tego w MS Paint się nie spodziewał nikt. Będzie potężniejszy, niż kiedykolwiek

Windows dzięki AI otrzymał mnóstwo nowych i ciekawych funkcji, a jednym z najciekawszych wydarzeń w ostatnim czasie jest ewolucja Painta. Microsoft rozpoczął testy narzędzia "Cocreator" opartego na Bingu i DALL-E i... tak. Generatywna sztuczna inteligencja właśnie trafia do Painta, najbardziej podstawowego programu graficznego dodawanego do każdej instalacji Windows 11.

Microsoft zamierza wykorzystać wszystko, co najlepsze w DALL-E. Cocreator w Paincie ma umożliwiać generowanie realistycznych obrazów o wysokiej rozdzielczości na podstawie prostego tekstu. Będzie to działać dokładnie tak, jak Bing Chat Image Creator, który dostarcza użytkownikom obrazy będące wariacją AI na temat tego, co wprowadzili oni do pola tekstowego. Jednak jedną z kluczowych różnic między opcją Bing Chat, a trybem kreatora obrazów Paint jest bardziej zaawansowana możliwość edycji obrazu - w tym możliwość usuwania tła z obrazów.

Cocreator w Paincie będzie działać w oparciu o dostęp do Sieci, co będzie mieć pozytywny wpływ na wydajność na słabszych maszynach. Nie będzie możliwe wykorzystanie zasobów maszyny do napędzenia AI i to w sumie dobra wiadomość, ale głównie dla posiadaczy słabszych komputerów. Jednak, gdy tylko nie będziemy mieć dostępu do Internetu, z Cocreatora nie skorzystamy - z oczywistego jak sądzę powodu.

Użytkownicy będą też mogli przekazać swoje opinie Microsoftowi. Jeżeli to, co wygeneruje AI nie spodoba się nam, będziemy mogli dać znać, że coś poszło nie tak. Dodatkowo, będzie to metoda dla Microsoftu na jeszcze lepsze wytrenowanie sztucznej inteligencji.

Integracja AI w Paincie jest aktualnie testowana w kompilacjach nieprzeznaczonych do wysyłki do jakiejkolwiek zewnętrznej grupy testerów - ci jednak nie będą czekać na to szczególnie długo. Można się spodziewać, że Microsoft ujawni wkrótce nieco więcej informacji na temat nowych funkcji w Paincie - okazją do tego będzie dzisiejsza konferencja produktowa linii Surface.

Paint otrzymał niedawno inne ważne funkcje, w tym narzędzia do edycji warstw, które przypominają te znane z Photoshopa. Dodano także usuwanie tła oparte na sztucznej inteligencji, które pozwala błyskawicznie usunąć tło z dowolnego obrazu tworząc pliki PNG z przezroczystym tłem. Co więcej, teraz możemy otwierać lub tworzyć pliki PNG z zachowaniem przezroczystości, co znacznie ułatwia pracę z grafikami i ich integrację w różnych kontekstach.

Microsoft przyspiesza z nowościami AI w Windows

Microsoft wykorzystuje to, co wypracowało OpenAI właściwie do cna. Miliony zainwestowane w tę firmę bez wątpienia się opłacają. Użytkownicy dzięki Windows otrzymują naprawdę potężny zestaw funkcji mających przeogromne możliwości. Nie dość, że są one przydatne, to w dodatku oszczędzają one mnóstwo czasu w trakcie pracy. Podoba mi się ten nowy kierunek rozwoju Microsoftu.