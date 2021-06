Windows 11 to znacznie więcej, niż tylko nowe Menu Start

Jak na dłoni widać, że Windows 11 to po części efekt blisko rocznego lockdownu w USA. Niektóre nowości sprawiają wrażenie, jakby pojawiły się tam z powodu faktycznej potrzeby użytkowników… Zaskakujące? Być może, ale to wygląda trochę tak, jakby pracownicy Microsoftu dowiedzieli się o tym spędzając czas we własnych czterech kątach, gdy pracowali zdalnie i inni domownicy potrzebowali pomocy w obsłudze komputerów. W odpowiedzi przekazano odpowiednim działom instrukcje usprawnienia przypinania okien aplikacji (co nie wymaga teraz znajomości skrótów na klawiaturze lub tajemnych gestów), a łatwiejszego i bardziej przewidywalnego zarządzania oknami na zewnętrznych monitorach potrzebowali chyba sami pracownicy Microsoftu.

Microsoft potrzebuje, by Windows był znów sexy

W całej rozciągłości zgadzam się natomiast z pomysłem na odświeżenie marki Windows jako takiej. Aktualizacja pokroju Sun Valley (jak przyznaje Panos Panay wewnątrz firmy na Windows 11 wciąż mówi się SV) po prostu zasługuje na rozgłos, a nowy cykl wydawniczy, zrywający z obydwoma dotychczasowymi modelami, zapowiada się co najmniej intrygująco. Zamiast dużej premiery zupełnie nowego systemu co kilka lat lub ciągłych zmian w ramach dwóch aktualizacji każdego roku, Microsoft przyjmuje rynkowy standard i będzie co 12 miesięcy pokazywać uaktualnienie okienek. Czy wraz z tym zwiększać się będzie numerek w nazwie (Windows 12 w 2022 i Windows 13 w 2023)? Powinien, ale Microsoft może znowu zmienić zdanie i podąży ścieżką Apple decydując się na zwykłe nazwy.

Microsoft dał zielone światło sterownikowi… z malware

I właśnie tego braku konsekwencji obawiam się najbardziej. Windows 11 wcale nie musi być przyjęty tak dobrze, jak życzy sobie tego Microsoft, a i kontrowersje związane z kompatybilnością nowego-starego systemu z wybranymi generacjami procesorów (i nie tylko) nie będą w tym pomocne. W wielu sprawach Microsoft rzuca sobie kłody pod nogi, jakby zapominając, że nie ma takiej siły przebicia jak Apple, gdy chodzi o innowacje i rewolucje. Grupy odbiorców zbytnio się różnią, by można było wykonywać tak nagłe i drastyczne ruchy. Z drugiej strony, gdyby nie takie działania do dziś używalibyśmy Windows 7, bo użytkownicy tak bardzo go polubili i niektórzy do tej pory nie decydują się na nowsze wersje.

Windows 11 to znacznie więcej, niż tylko nowe Menu Start

Windows 11 to znacznie więcej, niż tylko nowe Menu Start, odświeżony interfejs i zaskakujące wymagania sprzętowe. To zmiana w postrzeganiu Windowsa, którą chce wywołać Microsoft, dlatego już od pierwszego dnia testów tak usilnie komunikuje wagę zachodzącej transformacji. Oczywiście, że dostrzegam wymienione wcześniej niedociągnięcia techniczne oraz problemy w uporządkowaniu ekosystemu, bo jedenastka rozwiązując niektóre problemy poprzedników tworzy nowe. Ale nareszcie Microsoft ma odwagę podjąć niektóre decyzje i choć nie robi tego bezbłędnie, to już mnie prawie przekonał, że tym razem będzie inaczej.