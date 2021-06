Microsoft dał zielone światło sterownikowi… z malware

Microsoft przekonuje, że wspomniany sterownik nie wyrządził wielkich szkód. Po pierwsze był wycelowany w graczy, a po drugie – działał w modelu „post exploitation”. Oznacza to, że atakujący musiałby uzyskać uprawnienia administracyjne, aby móc uruchomić instalator, zaktualizować rejestr i zainstalować złośliwy sterownik przy następnym uruchomieniu systemu lub przekonać użytkownika, aby zrobił to w jego imieniu‎. Nawet jeżeli jednak negatywne skutki działania tego malware były ograniczone, to nie oznacza, że sprawę można zamieść pod dywan. Fakt, że w podpisanym przez Microsoft sterowniku znajdowało się złośliwe oprogramowanie narusza mocno zaufanie konsumentów i jeżeli takie wpadki będą się powtarzać, może to prowadzić do uzasadnionej niechęci do aktualizowania sterowników w przyszłości.

