Windows 11 zaprezentowany – wszystko, co musisz wiedzieć

Windows 11 – oto oficjalna nazwa nowej wersji systemu Microsoftu. Zgodnie z tym, co widzieliśmy do tej pory, nowe okienka to znajdujące się w centrum ekranu Menu Start, nowe ikony, nowe motywy, nowy sposób zarządzania oknami, lepsza obsługa wielu ekranów, poprawiona obsługa dotykowa, panel z widżetami, automatyczne aktualizacje i wiele, wiele więcej.

Nowe Menu Start i nowy Sklep Microsoft