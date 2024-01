Windows 11 oficjalnie wspierany na Makach z M3!

Windows 11 ARM doczekał się oficjalnego wsparcia w najpopularniejszej aplikacji do robienia wirtualnych systemów na komputerach z Apple Silicon M3.

Mimo iż macOS jest dopracowanym systemem i ma kilka asów w rękawie, użytkownicy komputerów Apple wciąż z różnych powodów muszą czasem sięgnąć po Windowsa. Na nowych komputerach Mac, tych z układami Apple Silicon, nie ma możliwości instalacji bootcampa, jak miało to miejsce w przypadku poprzednich modeli intelowskich. Jeżeli chcemy mieć obok macOS inny system — z pomocą przychodzą nam rozmaite narzędzia. Jednym z najpopularniejszych jest Parallels Desktop. I to właśnie on doczekał się właśnie wsparcia dla Windows 11 ARM na komputerach z układami Apple Silicon M3.

Windows 11 ARM na Makach z M3 już dostępny przez Parallels Desktop!

Od teraz wszyscy posiadacze komputerów Apple z najnowszą wersją procesora M3 mogą korzystać z Windowsa 11 Pro oraz Windowsa 11 Enterprise za pośrednictwem Parallels Desktop. Mowa tu oczywiście o wersjach aplikacji które wspierają najnowszą wersję systemu operacyjnego Microsoftu, czyli Parallels Desktop 18 oraz 19. Warto jednak mieć na uwadze, że nie jest to pełna wersja systemu którą cieszą się użytkownicy PC (x86) i nie uruchomimy na niej 32-bitowych aplikacji ARM.

Mimo wszystko dla wielu użytkowników nawet dostęp do takiego wariantu z różnych powodów może okazać się na wagę złota. Dlatego dobrze widzieć, że stopniowo firma dodaje tego typu opcje. Kto wie, może za jakiś czas doczekamy się tam nawet tej lepszej wersji Windowsa? Myśle, że wielu użytkownikom byłoby to na rękę. A gracze zrobiliby z tego jeszcze większy użytek.