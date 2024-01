Ten przycisk w iPhone 16 zmieni zasady gry. Użytkownicy będą zachwyceni

Od kilku tygodni jak bumerang powracają doniesienia na temat rzekomego nowego klawisza, który ma pojawić się na krawędzi tegorocznej linii iPhone'ów. Wiadomo że ma to być klawisz, który odpowiedzialny będzie za sprawowanie kontroli nad aparatem fotograficznym. Ma on pomóc wznieść wykorzystywanie iPhone'a w tym zakresie na zupełnie nowy poziom.

Teraz redakcja The Information powraca do tematu i... serwuje jeszcze więcej informacji na jego temat. Jeżeli się potwierdzą, to może być zmiana dla której wielu użytkowników w 2024 zdecyduje się na zakup nowego iPhone'a.

fot. Kamil Świtalski

Co będzie potrafił nowy przycisk w iPhone 16?

Jak wynika z najnowszych informacji, nowy przycisk na obudowie iPhone 16 ma reagować zarówno na dotyk, jak i nacisk. To pozwoli zaoferować kilka rodzajów interakcji z fizycznym klawiszem. Tym samym Apple uzyska możliwość implementacji kilku opcji w tym niepozornym elemencie umieszczonym na krawędzi urządzenia. I najświeższe informacje sugerują, że będzie to m.in. przybliżanie i oddalanie przy przesunięciu palcem po klawiszu. Ponadto Klawisz będzie można także wcisnąć — co może pozwolić m.in. na aktywację trybu nagrywania. Nie trudno też sobie wyobrazić, że tuż po wywołaniu maźnięcie palcem pozwoli przełączać się między poszczególnymi trybami. Ale z dotychczasowych przecieków wynika, że dzięki wykryciu siły nacisku będziemy mogli także wybierać elementy które chcielibyśmy wyostrzyć.

Ta mała zmiana może okazać się hitem

Dodatkowy klawisz na obudowie nie wydaje się być czymś, co wywróci urządzenie do góry nogami. I niby nie, ale w praktyce... miliony użytkowników na całym świecie korzystają z tego modułu każdego dnia. Co więcej: dla wielu to właśnie nagrywane w ten sposób materiały są źródłem zarobku. I jeżeli będą mogli to zrobić jeszcze efektywniej niż dotychczas... to prawdopodobnie nie zawahają się ani sekundy przed złożeniem zamówienia!