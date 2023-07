Uważaj na najnowszą aktualizację Windows. Możesz się niemile zaskoczyć

W ostatnich kilku dniach aktualizacja KB5028185 automatycznie instalowała się na komputerach. W przeciwieństwie do poprzednich aktualizacji Patch Tuesday, ta paczka poprawek zawierała kilka nowych funkcji i ulepszeń. Wynikało to z faktu, że aktualizacja ta aktywowała wszystkie ukryte funkcje Moment 3, które wcześniej były dostępne jedynie w wersjach podglądowych. Użytkownicy zgłaszają różne problemy związane z tą aktualizacją na portalu Feedback Hub. Niektórzy zgłaszają trudności z samą instalacją aktualizacji, a inni raportują pojawianie się niebieskiego ekranu (BSOD), po którym następuje automatyczny restart systemu. Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest ręczne użycie klawisza F8 podczas uruchamiania systemu i wybranie automatycznej naprawy OS-u, co skutecznie rozwiązuje problemy.

Dodatkowo, użytkownicy donoszą, że aktualizacja Security Intelligence o numerze 1.393.336.0 instaluje się wielokrotnie. Chociaż nie wydaje się to powodować poważniejszych problemów, jest to uciążliwe, bowiem nieco psuje to listę zainstalowanych wcześniej aktualizacji. Nie wiadomo na ten moment, dlaczego najnowsze aktualizacje powodują aż takie problemy - Microsoft nie podzielił się do tej pory żadnymi dobrymi informacjami na ten temat. Warto jednak zauważyć, że Microsoft niedawno naprawił całkiem długotrwały błąd związany z programem Windows Defender, który wyświetlał fałszywe ostrzeżenia o zagrożeniach. Wspomniana poprawka nie ma jednak żadnego związku z występowaniem opisywanego błędu.

Aktualizacja pełna problemów

Wcześniej informowano również o problemach firmy Microsoft związanych z ograniczeniem wydajności dysków SSD w systemie Windows 11. Dla niektórych użytkowników było to jak uruchomienie wadliwej wersji systemu Windows 11 na przestarzałym procesorze z ograniczoną pamięcią RAM. Szczególnie dotkliwe problemy z aktualizacją dla Windows 11 dotyczyły płyty głównej Asus Z790, na której problemy występowały na portach USB. U jednego użytkownika odinstalowanie KB5028185 rozwiązało problem. Niektórzy użytkownicy zgłaszali występowanie migotania ekranów podczas grania w gry po zainstalowaniu aktualizacji. Problem ten pojawia się, gdy częstotliwość odświeżania ekranu przekracza 60 Hz lub gra jest uruchomiona w trybie pełnoekranowym. Na chwilę obecną nie ma jeszcze jednoznacznego rozwiązania tego problemu.

Aby naprawić problemy spowodowane lipcową aktualizacją systemu Windows 11, wystarcza odinstalować aktualizację KB5028185. Wystarczy znaleźć ją w historii uaktualnień Windows Update i zwyczajnie ją odinstalować. Trzeba jednak pamiętać, że ten krok może narażać nasze bezpieczeństwo i zawsze warto poczekać na kolejną aktualizację naprawiającą trudności lub oficjalny sposób na rozwiązanie problemów ze strony Microsoftu.