Sklep, którego nikt nie odwiedza będzie potęgą. Witajcie w przyszłości

Najnowszym punktem w rewolucji Microsoftu jest integracja sztucznej inteligencji z repozytorium dla Windows 11. Celem tej nowości jest zwiększenie świadomości klientów na temat nowych aplikacji i gier. Główną funkcją AI w Microsoft Store jest "AI Hub", który jest dostępna w wersji 22306.1401.1.0 i nowszych. Obecnie funkcja jest wdrażana w Stanach Zjednoczonych, ale wkrótce powinna być dostępna dla użytkowników na całym świecie - jedyny warunek to uczestnictwo w programie Windows Insider.

AI Hub to specjalna sekcja w sklepie Microsoft Store, która umożliwia odkrywanie programów sprzężonych ze sztuczną inteligencją w systemie Windows 11. Sklep automatycznie proponuje aplikacje i gry oparte na AI i tworzy listę rekomendowanych aplikacji, które zaznajamiają użytkownika z tym, co potrafi sztuczna inteligencja. Microsoft ma na celu wyedukowanie ludzi w tym, że AI nie stanowi żadnego "zagrożenia" i jest zwyczajnie przydatna. AI Hub zawiera wyselekcjonowaną kolekcję najlepszych aplikacji AI opracowanych zarówno przez Microsoft, jak i przez społeczność programistyczną. Znajdują się tam narzędzia takie jak Luminar Neo i Lensa,

a także narzędzia dedykowane produktywności takie jak Descript, Krisp i Podcastle - i wiele, wiele innych.

Jednak to nie koniec. Kolejna aktualizacja sklepu Microsoft Store wprowadzi "Podsumowania recenzji generowane przez AI". Użytkownicy powinni się ucieszyć, ponieważ sztuczna inteligencja Microsoftu wygeneruje swego rodzaju skrót opinii użytkowników na temat aplikacji i gier. Użytkownicy szybko będą mogli zrozumieć, jakie są pozytywne i negatywne aspekty danej aplikacji, oszczędzając swój czas i wysiłek na wyszukiwanie takich recenzji, które jasno wykażą interesujące cechy konkretnego produktu.

Natomiast dla programistów, Microsoft przygotował narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pomoże zoptymalizować aplikacje pod kątem wykrywalności w sklepie Microsoft Store. Dzięki analizie metadanych i sugestiom dotyczącym tagów, narzędzie może teraz pomóc programistom w zoptymalizowaniu rankingów aplikacji i zwiększeniu ich widoczności w wynikach wyszukiwania. Microsoftowi więc mocno zależy na tym, aby w Store zaroiło się od programów wspartych na AI, a i żeby użytkownicy mogli łatwo do nich trafić. Nie ukrywam, że mocno mi się to spodobało.

Co jeszcze przygotował Microsoft?

Oprócz aktualizacji dedykowanej AI w Microsoft Store, Windows 11 wcześniej otrzymał "podgląd" - asystenta AI w postaci Windows Copilot dodano do paska zadań. Użytkownicy mogą z jego pomocą łatwo kontrolować funkcje systemowe, takie jak tryb ciemny, tryb DnD (Nie przeszkadzać) czy tryb nocny (zmiany kolorystyki, która niweluje efekty światła niebieskiego). Co więcej, w przyszłości będą mogli skorzystać z możliwości podsumowywania treści w dowolnych aplikacjach oraz interakcji z nimi. Tutaj robi się już bardzo ciekawie, bo wygląda na to, że możliwości AI są w tym zakresie nieograniczone. Microsoft więc mocno pracuje nad tym, by mocno odskoczyć konkurencji za pomocą sztucznej inteligencji. Gigant z pewnością teraz ma już w głowie te wszystkie przychody, które go czekają właśnie z powodu inwestycji w OpenAI, które zapoczątkowało rewolucję w zakresie sztucznej inteligencji.