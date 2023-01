Nowy Eksplorator bardziej jak przeglądarka

Serwis Windows Central opublikował dzisiaj pierwsze mockupy pochodzące podobno z samego Microsoftu, które mają przedstawiać zmiany planowane w Eksploratorze plików w Windows 11. Nowa wersja podstawowego interfejsu do przeglądania plików ma trafić do Windows 11 jeszcze w tym roku, prawdopodobnie jesienią, wraz z dużą aktualizacją systemu. Jej cel to większa integracja z pakietem Microsoft 365 oraz usługą OneDrive, które gigant z Redmond już za kilka dni połączy praktycznie w jedno pod egidą pakietu Microsoft 365 Basic. Trudno nie odnieść też wrażenia, że nowy interfejs bardzo mocno przypomina przeglądarkę internetową. Mamy zatem zakładki na samej górze, odmieniony pasek adresu czy ikonę "domku", która prowadzi do głównego ekranu eksploratora.

Według portalu spore zmiany czekają także wyszukiwarkę, która będzie teraz obsługiwała tagi. Podobnie jak w macOS, będziemy mogli ich używać do oznaczania poszczególnych plików, aby później było je łatwiej znaleźć. W górnej części okna pojawią się także rekomendacje, wygląda na to, że będą to pliki otwierane w ostatnim czasie w usłudze Microsoft 365, czyli w aplikacjach z pakietu biurowego (Word, Excel, PowerPoint itp.). Wielkich zmian nie ma za to lewej stronie w oknie nawigacyjnym, gdzie znajdziemy standardowe odnośniki do folderów oraz dysku OneDrive.

Bardziej rozbudowane będą również informacje na temat zmian dokonanych w plikach, choć dotyczy to głównie tych powiązanych z pakietem Microsoft 365, które trzymamy w chmurze. Microsoft stosując nowy język designu planuje też ułatwić korzystanie z Windowsa przy pomocy dotykowych ekranów. Kilka udogodnień otrzyma też aplikacja Galeria używana do przeglądania plików graficznych, pojawi się między innymi podgląd pliku po najechaniu na niego kursorem. Wiele wskazuje na to, że będą to największe zmiany Eksploratora plików od czasu premiery Windows 8, miejmy tylko nadzieje, że tym razem zostaną lepiej przyjęte ;-).

źródło: WindowsCentral