Microsoft szykuje rewolucję. Nie będziemy korzystać z NTFS wiecznie

Dodatkowo, ReFS ma być rozwiązaniem bardziej odpornym na uszkodzenia danych. NTFS jest jednak tak dobry, że nie myśli się o tym, by go na gwałt zastępować nowszym standardem. System plików nowej generacji był ograniczony jak dotąd do korporacyjnych rozwiązań: można było z niego korzystać w Windows Server: ale to ma szansę się zmienić. Otóż, jak wynika z doniesień od jednego z użytkowników Twittera (Xeno), w kompilacji o numerze 25281 dla Windows 11 w kanale deweloperskim, możliwe jest aktywowanie ReFS. Po tym, jak zauważono obecność tej funkcji, zgłoszono że w większości przypadków udaje się pomyślnie skonfigurować Windows 11 na nowym systemie plików.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że ReFS nie jest przynajmniej na tym etapie zastępstwem dla NTFS, który jest wykorzystywany w standardzie przez nowoczesne systemy operacyjne Microsoftu. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że nie istnieje coś takiego jak bezpośrednia konwersja z NTFS do ReFS (i w drugą stronę). A zatem, jeżeli wybierzemy instalację Windows 11 na ReFS, nie będzie można zmienić systemu plików na już utworzonej partycji. ReFS dodatkowo nie nadaje się dla nośników wymiennych, a ponadto nieobecna jest kompresja oraz chociażby obsługa szyfrowania. Jest to więc spore utrudnienie w kontekście pełnego zastąpienia NTFS. Gigant najpewniej wychodzi z założenia, że nie ma ku temu na razie istotnej potrzeby.

W jakim celu powstał ReFS?

Głównym przeznaczeniem ReFS są wszelkie rozwiązania serwerowe, gdzie liczy się nie tylko wydajność, ale i "pewność" w kontekście odporności na uszkodzenia danych. W systemie plików zaszyto mechanizmy pozwalające na "samoleczenie" incydentów, które w normalnych warunkach mogłyby doprowadzić do braku możliwości uzyskania dostępu do informacji. Przede wszystkim właśnie dlatego używa się go w zastosowaniach serwerowych i z tego powodu użycie ReFS ograniczano właśnie do tego środowiska.

Krytycy odejścia od NTFS uważają, że na ten moment ReFS nie jest w stanie zastąpić NTFS (i jest to prawda) w każdym zastosowaniu, bo brakuje mu funkcji, które są bardzo mocno związane z możliwościami nowoczesnych OS-ów. Trzeba mieć na uwadze również to, że NTFS nie jest obecnie tym, czym był lata temu, w trakcie jego wprowadzania w roku 1993 - ów standard również się rozwija i jego nowsze odsłony nie są zgodne z tymi najstarszymi.