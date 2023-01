Microsoft zapowiedział nową subskrypcję pakietu Microsoft 365, tym razem z dopiskiem Basic. Najtańsza oferta zastąpi podstawowy pakiet OneDrive, który do tej pory kosztował 5,99 zł miesięcznie, a dodatkowo zaoferuje dostęp do Outlooka bez reklam oraz aplikacji pakietu Office w wersji online.

Microsoft 365 Basic zastąpi płatny pakiet OneDrive

Microsoft dokona małej zmiany w swojej ofercie pakietów Microsoft 365 aby ujednolicić ofertę. Obecnie dla użytkowników domowych dostępny jest pakiet Microsoft 365 Personal oraz Family, a wkrótce dołączy do niego wersja Basic, która będzie niczym innym jak konwersją płatnego pakietu OneDrive. Stosowna informacja pojawiła się już nawet na polskiej stronie z cennikiem usługi OneDrive. Microsoft 365 Basic będzie obejmował dostęp do 100 GB przestrzeni w ramach usługi OneDrive, webowe i mobilne aplikacje pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote) oraz wolną od reklam aplikację Outlook (również w przeglądarce oraz na urządzeniach mobilnych). Co więcej zyskamy dostęp do pomocy technicznej Microsoftu, zarówno za pośrednictwem telefonu jak i czatu.

Pakiet Microsoft 365 Basic został wyceniony w USA na 1,99 USD miesięcznie, czyli tyle samo co odchodzący podstawowy płatny pakiet OneDrive. Idąc tym tropem można bezpiecznie założyć, że usługa w Polsce będzie kosztowała 5,99 zł miesięcznie lub 59,99 złotych rocznie, co wydaje się całkiem dobrą ofertą. Dla porównania Google One z dostępem do 100 GB dodatkowej przestrzeni w chmurze kosztował 89,99 zł rocznie (obecnie nie jest już dostępny), a za 200 GB trzeba już zapłacić 139,99 zł (albo 13,99 zł miesięcznie). Bez zmian pozostaną pakiety Microsoft 365 Personal (29,99 zł/mc lub 299,99 zł rocznie) oraz Microsoft 365 Family (42,99 zł/mc lub 429,99 zł rocznie), które oferują między innymi 1 TB przestrzeni w chmurze OneDrive oraz dostęp do pakietu Office również na komputerach.

W ramach pakietu Microsoft 365 Basic zyskamy też dostęp do zaawansowanych ustawień bezpieczeństwa w aplikacji Outlook, które pomagają chronić przed złośliwymi emailami oraz wirusami. W ramach usługi OneDrive pojawi się natomiast zapowiedziana jakiś czas temu funkcja Personal Vault, czyli możliwość stworzenia prywatnego folderu w chmurze na pliki, do których ma być ograniczony dostęp. Aby otworzyć taki szyfrowany folder trzeba będzie podać kod PIN lub zidentyfikować się za pomocą biometrii. Zyskamy również możliwość do dzielenia się plikami, które będą chronione hasłem albo dostępne tylko przez określony czas (wygasającej linki). Aktualni subskrybenci najtańszego planu OneDrive zostaną automatycznie przeniesieni do usługi Microsoft 365 Basic po 30 stycznia 2023 roku.