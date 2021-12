Od dnia premiery Windows 11 wyglądaliśmy chwili, w której Microsoft dostrzeże nasze wątpliwości co do niektórych decyzji i nareszcie jesteśmy tego świadkami. Już na wstępie zaznaczę, że mam ogromne nadzieje, iż jest to tylko pierwszy z wielu kroków dostosowania Windows 11 do oczekiwań widzów, którzy przywykli do większej swobody pod względem personalizacji i nie przepadają za odbieraniem im części funkcji systemu.

Menu Start w Windows 11 - więcej skrótów do aplikacji lub podpowiedzi

Dlatego tak dobrą wiadomością jest zapowiadana opcja zmiany podziału obszaru Menu Start pomiędzy przypięte skróty aplikacji i rekomendowane skróty do plików. Do tej pory nie było takiej możliwości, co powodowało, że zamiast najbardziej przydatnych programów, pod kursorem znajdują się mało użyteczne pliki. Microsoft nie wprowadza co prawda zupełnej swobody w tym kontekście, nie zamierza też pozwolić nam na zmianę rozmiaru Menu Start, ale balans pomiędzy rzędami z aplikacjami i plikami może wynosić teraz 3:3 (domyślnie), 4:1 lub 2:4. Ustawienia pojawią się w wersji Windows 11 22509 (jak na razie dev) pod PPM na Menu Start.

Jeden dodatkowy rząd z aplikacjami zastępujący dwa rzędy niepotrzebnych mi skrótów do plików? Niby niewiele, ale przyjmę tę zmianę z otwartymi ramionami. Druga, drobniejsza zmiana, to opcja sortowania aplikacji na liście w kolejności alfabetycznej i odwrotnej: A-Z oraz Z-A - takie nazwy będą nosić obydwie opcje. Czego nadal brakuje? Chyba wariantu "ostatnio zainstalowane", by można było szybko sprawdzić, które z aplikacji zainstalowaliśmy w ostatnim czasie.

Migracja z Panelu sterowania do Ustawień

Na tym jednak nie koniec poprawek, bo przywrócono też możliwość wyświetlania daty i zegara w zasobniku systemowym na zewnętrznych/dodatkowych monitorach, a nie tylko na głównym. Microsoft kontynuuje też przeprowadzkę kolejnych sekcji z Panelu sterowania do Ustawień. Teraz nadszedł czas na ustawienia udostępniania (pliki, drukarki), które trafią do Zaawansowanych ustawień sieciowych. W samych ustawieniach wyświetlanych będzie więcej informacji nt. drukarek i skanerów, a niektóre opcje z Panelu sterowania będą już przenosić do Ustawień na zasadzie skrótu dla każdego, kto będzie ich tam szukał.

Na te i wiele innych zmian jeszcze zaczekamy

Opisane zmiany i nowości nie pojawią się u wszystkich użytkowników w najbliższym czasie. Microsoft wprowadza je w kanale deweloperskim dla Insiderów, a nawet i tam niektóre z nich będą udostępniane dopiero na przestrzeni najbliższych tygodni i miesięcy. W publicznym wydaniu Windows 11 mogą one pojawić się w ramach comiesięcznych aktualizacji albo w formie corocznej, dużej paczki, nad którą stale pracuje Microsoft - nie zostało doprecyzowane, która z nowości będzie uwzględniona w którym uaktualnieniu. Powinniśmy być jednak choć częściowo zadowoleni, że Microsoft w miarę szybko reaguje na słowa niezadowolenia, które pojawiły się po premierze Windows 11 i zaczyna wdrażać modyfikacje będące na nie odpowiedzią.