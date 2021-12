Tęskniliście za kafelkami w Windows 11? Ta aplikacja pozwoli wam je umieścić wszędzie

Live Tiles Anywhere to darmowa aplikacja która przywraca kafelki znane z Windowsa 10 w formie widgetów na pulpicie.

Odkąd Windows 11 zadebiutował na komputerach osobistych, słychać wiele głosów zarówno za, jak i przeciw przeprowadzce na nowy system. Sam używam Windowsa 11 od kilku miesięcy i muszę powiedzieć, że z wielu względów jestem z tej zmiany zadowolony. Nie miałem problemów z przyzwyczajeniem się do nowego menu start, co więcej, uważam je za bardzo przydatne (szczególnie w kontekście ostatnio otwieranych plików). Wspominam o tym dlatego, ponieważ kiedy czytam opinie ludzi, myślę, że można wywnioskować, że to właśnie menu start jest tym, co w dużej mierze nie podoba im się w nowym systemie od Microsoftu. Owszem, można je zmienić za pomocą zewnętrznych aplikacji, ale kompatybilność niektórych jest... dyskusyjna. Teraz jednak w sklepie Microsoft Store pojawiło się rozwiązanie, które z pewnością przypadnie do gustu wielu użytkownikom.

Live Tiles Everywhere pozwoli wam przywrócić kafelki z Windows 10

Być może część z was kojarzy tekst pt. Windows 10 może być ładny, gdzie korzystałem z podobnego rozwiązania. Kafelki w Windows 10 miały duży, niewykorzystany potencjał, ponieważ większość z nich nie była animowana w żaden sposób. Teraz, jeżeli tylko chcemy, możemy przywrócić te kafelki w formie widgetów. Jedyne, co musimy zrobić to pobrać ze sklepu Microsoft aplikację "Live Tiles Everywhere". Jest ona darmowa i zawiera wiele opcji pozwalających na tak naprawdę dowolną personalizację naszego pulpitu.

Po odpaleniu aplikacji musicie zadecydować, czy uruchamia się wraz z Windowsem, a następnie - możecie przystąpić do tworzenia kafelków. Jest to bardzo proste. Wystarczy, że wyszukacie program z listy i klikniecie "utwórz kafelek". Działa to zarówno dla zainstalowanych aplikacji klasycznych jak i dla PWA (jak Antyweb). W Ustawieniach możecie zmieć wszystko - tło aplikacji, to czy są dostosowane do siatki czy też nie, czy też zaokrąglenie rogów. Jeżeli klikniemy na sam kafelek, możemy dostosować jej rozmiar - tak jak w przypadku menu start Windows 10. Jest więc to małe, acz dosyć wartościowe narzędzie dla wszystkich, którzy tęsknią za tym, jak wyglądały kafelki w poprzednim systemie od Microsoftu.

Skusicie się na Live Tiles Anywhere?