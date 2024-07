Windows 10 traci użytkowników. Co z jego pozycją na rynku?

Czyżby bliski był koniec Windows 10? Ruchy użytkowników mogą na to wskazywać.

Podczas premiery Windows 10 Microsoft zapewniał, że jest to ostatni system operacyjny ich firmy. Wiele osób wzięło sobie te słowa do serca, gdyż jego następna wciąż ma małe grono użytkowników.

Statystyki mówią same za siebie

Premiera Windows 11 nastąpiła 5 października 2011 roku. Został udostępniony jako darmowa aktualizacja do Windows 10. Można było go również kupić w sklepie internetowym Microsoft. Ze względu na wygórowane wymagania system nie zdobył jednak dużej liczby użytkowników. Do zainstalowania Windows 11 wymagany jest modułu TPM 2.0 oraz bezpieczny rozruch.

Źródło: gs.statcounter

Firma Statcounter udostępniła najnowsze badanie udziału w rynku systemów operacyjnych Microsoft. Można w nim zauważyć kilka interesujących aspektów. W maju udział Windows 10 wzrósł o 1%. Był to jednak krótkotrwały wzrost, gdyż od czerwca Windows 11 zaczął ponownie zdobywać nowych użytkowników. Jego pozycja wzrosła o 2,14%. Wiedząc, że wielkimi krokami zbliża się koniec oficjalnego wsparcia Windows 10, można sądzić, iż zmiany te będą długotrwałe. Na chwilę obecną prym wiedzie jednak ten system udziałem rynkowym wynoszącym 66,1%. Z Windows 11 korzysta 29,70% osób.

W Steam szykuje się zmiana lidera

Odmiennie ma się sprawa w przypadku serwisu Steam. W dalszym ciągu z platformy korzysta więcej użytkowników z systemu Windows 10, aniżeli jego następcy. Sytuacja jednak ulega zmianie. W najnowszym badaniu Valve widać, że w ciągu miesiąca Windows 10 stracił 0,93% użytkowników logujących się do Steam. Nastąpił natomiast wzrost osób zalogowanych z Windows 11. Zmiana o 0,55%. Można więc liczyć, że za kilka miesięcy to Windows 11 stanie się najpopularniejszym systemem operacyjnym na platformie Steam.

Źródło zdjęć: gs.statcounter, depositphotos.com