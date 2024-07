Oficjalne wsparcie dla Windows 10 zakończy się 14 października 2025 r. Po tej dacie, aby nadal korzystać z systemu, trzeba będzie zapłacić Microsoft opłatę za przedłużenie wsparcia. Czy będzie to konieczne?

14 października 2025 r. zakończy się oficjalne wsparcie Microsoft dla Windows 10. Od tej daty trzeba będzie przesiąść się na Windows 11, co ze względu na wysokie wymagania dla niektórych nie jest łatwe. Pozostanie opcja wykupienia programu ESU. Microsoft zaoferuje w nim 3 lata wsparcia za 61 dolarów za każdy rok. Organizacje dostaną zniżkę do 45 dolarów rocznie za osobę. Wyniesie to odpowiednio 245 i 181 złotych.

0patch wydłuży wsparcie do 5 lat

Firma 0patch ogłosiła dostarczanie łatek bezpieczeństwa do Windows 10 po zakończeniu oficjalnego wsparcia przez Microsoft. Dzięki temu użytkownicy będą mogli przez 5 lat nadal korzystać z systemu bez narażania się na niebezpieczeństwo.

Do kogo adresowana jest usługa?

Podobnie jak w przypadku usługi Microsoft opcja będzie płatna. Roczna subskrypcja dla użytkowników prywatnych i małych firm wyniesie 24,95 euro. Dla średnich i dużych firm będzie kosztować 34,95 euro. Wyniesie to odpowiednio 108 i 151 złotych. Nie zostanie więc pominięty żaden użytkownik systemu. Firma informuje jednak, iż ceny subskrypcji mogą ulec zmianie. Klienci z wykupioną subskrypcją będą mogli zachować wysokość opłaty, z którą zaczynali przez okres dwóch lat.

Jest to tańsza alternatywa dla odpowiednika od Microsoft. Dodatkowo użytkownicy będą mogli korzystać z systemu o 2 lata dłużej. Łatki bezpieczeństwa będą likwidować podatności związane z systemem, jak również aplikacjami typu Adobe, Foxit Reader i wielu innych.