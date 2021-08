Pojawienie się Windows 8 na rynku było wyjątkowe z wielu powodów, a jednym z nich były na pewno wbudowane w system aplikacje. Wcześniej można było korzystać np. z pakietu programów Windows Live, w tym do obsługi poczty, ale dopiero Windows 8 wprowadził Microsoft w erę aplikacji systemowych na wzór konkurencji oraz rynku mobilnego. Początki nie były łatwe, bo użytkownicy w ogólnie nie zainteresowani aplikacjami systemowymi z Windows 8 ze względu na zmienione środowisko oraz nawigację po systemie i większość z nich pozostawała w trybie pulpitu.

Aplikacje Poczty i Kalendarza w Windows 10 nie zrobiły furory

Pełnoekranowe aplikacje zamieniono na apki w okienkach w Windows 10, co mogło przysłużyć się ich popularności, ale szykowane zmiany raczej wskazują na to, że użytkownicy nie przepadają za taką formą obsługi pocztym w systemie desktopowym. O ile dedykowane konkretnym usługom aplikacje albo apki pozwalające dodać wiele skrzynek w różnych domenach są na urządzeniach mobilnych najpopularniejsze, tak na komputerach wciąż preferujemy chyba klasyczne logowanie się na pocztę w oknie przeglądarki. Odbiera nam to niektóre funkcje znane z aplikacji mobilnych, ale tak naprawdę samo sprawdzenie skrzynki, odczytanie i odpisanie na wiadomości nie sprawiają takich problemów, że mało kto odczuwa potrzebę zmian.

Sam należę do grona osób, które stawiają na webowego Gmaila czy Outlooka, również dlatego, że nie obawiam się wtedy żadnych kłopotów związanych z synchronizacją zmian, etykiet czy wersji roboczych. Możliwość kontynuowania pracy nad wiadomości, odkładanie ich na później itd. w ramach oficjalnych wersji usług bez pośredników ma swoje zalety, dlatego po dodatkowe narzędzia sięgałem tylko w wyjątkowych przypadkach albo z czystej ciekawości daną aplikacją.

Nowy Outlook na Windows i macOS oraz w przeglądarce

Czy nowy Outlook dla Windows 11 zmieni te przyzwyczajenia? Już na przestrzeni najbliższych tygodni udostępniona ma zostać publiczna beta odświeżonej aplikacji Outlooka, która będzie bazować na webowej wersji usługi. Po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Microsoft skonsoliduje swoje wysiłki w pracach nad OneNote'em i przygotuje jedną wersję aplikacji, która zastąpi wszystkie inne, dziś usłyszeliśmy, że podobny plan dotyczy także Outlooka. Nowa aplikacja trafi na Windows 10 i Windows 11, a w przyszłym roku będzie integralną częścią tego drugiego w ramach aktualizacji 22H2.

Do tego momentu Windows 11 będzie oferował dotychczasowe wersje aplikacji Poczta i Kalendarz, które dostaną potrzebną aktualizację w kwestii designu - zaokrąglone zostaną rogi okien, a przyciski będą zgodne z tym, co znajdziemy w innych miejscach systemu. Plan Microsoftu zakłada jednak znacznie więcej, niż tylko udostępnienie nowego Outlooka, bo jak pisałem będzie to aplikacja zastępująca wszystkie inne (Outlooka win32 i na macOS, a także wersję UWP aplikacji Poczta i Kalendarz).

Mockupy, które można oglądać już dzisiaj mogą nie odzwierciedlać do końca tego, co dostaniemy w wersji beta ani w gotowej wersji aplikacji Outlooka, ale pozwalają już dziś podejrzeć, co przygotowuje Microsoft. Jak na dłoni widać, że aplikacja będzie wpisywać się w ogólny styl aplikacji Office, które już w ramach testów trafiły do użytkowników, więc najwyraźniej Microsoft nareszcie będzie dysponować spójnym, chyba pod każdym względem(?), ekosystemem aplikacji Office na każdą platformę.

Źródło, zrzut ekranu: Windowslatest