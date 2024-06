Microsoft oficjalnie ostrzegł użytkowników ich systemu operacyjnego przed poważną luką bezpieczeństwa. Umożliwia ona hakerom dostęp do naszego komputera, gdy jesteś podłączony do publicznej sieci Wi-Fi.

Poważna luka w Microsoft Windows

Według Microsoftu, luka CVE-2024-30078 pozwala przestępcom na wdrożenie złośliwych danych do urządzeń z systemami Windows 10 i Windows 11, które są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Gdy ta operacja się uda, hakerzy mogą wydawać polecenia i uzyskać dostęp do systemu bez wiedzy użytkownika.

Po odkryciu tej luki, firma w pocie czoła pracowała nad jej załataniem. Odpowiednie zabezpieczenia pojawiły się już 11 czerwca, ale by móc być w pełni bezpiecznym — trzeba je wcześniej zainstalować. A do tego niezbędne jest pobranie i zainstalowanie najnowszej aktualizacji systemu. I choć aktualizowanie Windowsa od lat owiane jest złą sławą — warto to robić, by nie narażać się na żadne przykre konsekwencje.

Źródło: Depositphotos

Czym prędzej zaktualizuj swój komputer. Microsoft nie ukrywa, że to ogromne zagrożenie

Microsoft zaklasyfikował znalezioną lukę jako "ważną" — a to powinno już zapalić lampkę ostrzegawczą. To drugi najwyższy stopień ważności firmy dla luk bezpieczeństwa. Tym samym warto mieć na uwadze, że nie wolno jej lekceważyć i czym prędzej zaktualizować komputer, by nie narażać się na potencjalnie problemy. I nawet jeżeli na co dzień nie korzystacie z publicznych sieci WiFi, nie warto ryzykować — bo nigdy nie wiadomo w jakiej sytuacji się znajdziecie. Zwłaszcza teraz, w sezonie wakacyjnym.

Regularnie mówi się o tym jak istotne jest aktualizowanie oprogramowania naszego komputera, a często widać że użytkownicy ten temat lekceważą. I później skutki potrafią być opłakane.