ASUS ProArt Studiobook 16 OLED to wymarzony komputer dla twórców

Nie ma znaczenia czy pracujemy nad zdjęciami, grafikami czy filmami wideo. Cały proces twórczy jest dzięki temu znacznie szybszy i wygodniejszy. Szczególnie jeśli posiadamy odpowiednie narzędzia, takie jak notebook ASUS ProArt Studiobook 16 OLED.

Co powinien oferować komputer dla twórców?

Na rynku mamy obecnie wiele rozwiązań dedykowanych profesjonalistom, które tworzone są z myślą o specyficznych zastosowaniach. Taka myśl przyświecała między innymi inżynierom firmy ASUS, którzy stworzyli notebooki z serii ProArt Studiobook. Dzięki połączeniu wydajnych podzespołów, nietuzinkowych rozwiązań technicznych oraz zastosowaniu najlepszych materiałów stworzyli oni komputer wyróżniający się na tle konkurencji.

Taki właśnie jest ASUS ProArt Studiobook 16 OLED. Jak sama nazwa wskazuje mamy tutaj do dyspozycji matrycę OLED zapewniającą idealne pokrycie popularnych przestrzeni barwowych, co jest bardzo istotne dla osób zajmujących się zarówno grafiką, jak i obróbką zdjęć czy filmów. Sam ekran ma do tego wysoką rozdzielczość (3200 x 2000 pikseli) co zapewnia sporą przestrzeń roboczą, a do tego oferuje odświeżanie 120 Hz, zapewniając niespotykaną płynność obrazu. Jakby tego było mało to ekran pokryty jest szkłem Gorilla Glass i posiada warstwę dotykową, a dzięki technologii redukcji niebieskiego światła, jest też mniej szkodliwy dla naszego wzroku niż tradycyjne wyświetlacze LCD. Jednak to gdzie naprawdę bryluje to obróbka wideo, a to za sprawą doskonałych kątów widzenia oraz kontrastu, który pozwala dojrzeć każdy szczegół obrazu.

Nie byłoby to jednak możliwe bez odpowiednich podzespołów, a w tym modelu możemy liczyć na wszystko to co najlepsze. Najważniejszym elementem w dzisiejszych czasach wydaje się już układ graficzny. W ProArt Studiobook 16 OLED znajdziemy układy NVIDIA GeForce RTX 40 najnowszej generacji - w tym nawet GeForce RTX 4070 Laptop, który zapewnia nie tylko topową wydajność, ale również dostęp do szeregu technologii, które omówimy sobie za chwilę. W pakiecie partnerują mu najwydajniejsze procesory Intela z rodziny Core 13. generacji, nawet 32 GB pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 2 TB. Taka konfiguracja sprawia, że praca nawet z rozbudowanymi plikami i projektami staje się przyjemnością. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę szereg rozwiązań kreatywnych jakie w tym modelu wprowadził ASUS.

ASUS Dial to tylko początek

Jednym z elementów wyróżniających serię ProArt Studiobook na tle konkurencji jest zastosowanie dodatkowe elementu nawigacyjnego jakim jest pokrętło ASUS Dial. Daje ono szybki dostęp do najczęściej używanych przez nas funkcji, a do tego jest w pełni konfigurowalne w zależności od aplikacji w jakiej obecnie pracujecie. Pozwala np. szybko powiększać obraz na ekranie, zmieniać kontrast lub jasność czy nawet regulować szerokość pędzla. W systemie Windows pełni natomiast funkcję multimedialnego huba i pozwala np. na regulację głośności. Co więcej ASUS Dial jest wspierany już na poziomie systemu operacyjnego więc można go konfigurować zarówno w ustawienia systemu jak i w dedykowanego aplikacji ProArt Creator Hub.

To jednak tylko jeden z wielu elementów stworzonych w tym komputerze z myślą o pracy twórczej. O dotykowym ekranie już wspominałem, ale co powiecie na to, że zastosowany tutaj gładzik ma nie tylko świetną responsywność ale również obsługuje dedykowany rysik? Tak, haptyczny gładzik jest na tyle czuły, że można korzystać z niego jak z tabletu graficznego. Znacząco ułatwia to rysowanie czy pisanie, a sama płytka dotykowa ma identyczne proporcje jak wyświetlacz co ułatwia nawigację. Gładzik pokryty jest też specjalną warstwą hydrofobową, która jest odporna na tłuste plamy pozostawiane przez palce i zapewnia gładki poślizg nawet po długotrwałym użytkowaniu. Nie muszę chyba też już wspominać o obsłudze gestów czy ergonomicznej klawiaturze. Co więcej tzw. plam rest, czyli miejsce gdzie spoczywają nasze nadgarstki podczas pisania pokryty jest materiałem antybakteryjnym na bazie jonów srebra co również ogranicza palcowanie obudowy.

Elementem spinającym te wszystkie możliwości jest już wspomniana aplikacja ProArt Creator Hub, która wspomaga wiele technicznych elementów samego laptopa. Przy jej pomocy można między innymi zarządzać profilami kolorów, a nawet odświeżyć taki profil jeśli posiadamy wspierany kolorymetr. Dzięki temu kolory wyświetlane na ekranie zawsze będą odpowiadać tym w rzeczywistości, co jest bardzo ważne zarówno dla grafików jak i filmowców. Przy pomocy Creator Huba możemy też tworzyć własne skrót pozwalające na uruchamianie kilku aplikacji jednocześnie, a nawet dokonać optymalizacji ustawień systemu i podzespołów aby wycisnąć z nich jeszcze lepszą wydajność.

ProArt Studiobook wspierany przez NVIDIA Studio

Nawet najlepiej skonfigurowanych notebook byłby niewiele wart bez odpowiednio wydajnych podzespołów. W ostatnim czasie coraz większe znaczenie dla wielu dziedzin ma procesor graficzny (GPU), który wspomaga procesor centralny (CPU) w różnych obliczeniach. NVIDIA dedykowała takim rozwiązaniem nawet specjalną platformę i sterowniki - NVIDIA Studio, które pomagają wycisnąć wszystko co najlepsze z procesorów NVIDIA GeForce RTX 40.

Amerykańska firma bardzo poważnie podchodzi od wymagań stawianych przed producentami komputerów, dlatego konfiguracje takich komputerów jak ASUS ProArt Studiobook 16 OLED muszą bazować na najwyższej jakości podzespołach. Ma to duże przełożenie na wydajność całego komputera, szczególnie w zadaniach gdzie swoją moc mogą pokazać GPU z rodziny NVIDIA GeForce RTX 40. Na poniższym wykresie pokazano czas renderowania obiektów 3D, edycji filmów wideo raz zdjęć, w zależności od zastosowanego procesora. Dzięki zastosowaniu kart NVIDIA czas wykonania zadania jest wyraźnie krótszy, nawet w porównaniu do najnowszego Macbooka Pro z procesor Apple M3 Max/Pro.

W przypadku renderingu 3D różnice są kolosalne. Podobnie jest też w innych aplikacjach, a ich liczba cały czas rośnie. Obecnie wsparcie GPU zapewniają między innymi programy tworzone przez Adobe (After Effects, Premier Pro, Illustrator, Photoshop, Lightroom, Substance 3D Designer), Blendera, DaVinci Resolve, Vegas Pro czy wiele narzędzi firmy Autodesk. Dzięki wykorzystaniu mocy GPU NVIDIA GeForce RTX 40, praca w tych aplikacjach jest znacznie przyjemniejsza. W dodatku to tylko kilka wybranych przykładów. Laptopy należące do gamy NVIDIA Studio oferują tego typu korzyści niezależnie od tego na jaki dokładnie model się zdecydujemy. Tak jak kiedyś prym wiodły komputery dla graczy, tak teraz coraz większą popularność zdobywają sprzęty dla twórców, takie jak ASUS ProArt Studiobook 16 OLED, które charakteryzują się świetną wydajnością, wysoką ergonomią i atrakcyjnym, ale nie krzykliwym designem.

Przyśpiesz pracę dzięki AI

Warto pewnie zwrócić też uwagę na fakt, że układy NVIDIA GeForce RTX 40, które mamy w komputerach z rodziny ProArt Studiobook mają takie same możliwości jak akceleratory AI wykorzystywane w centrach danych. Dzięki temu zyskujemy szereg możliwości związanych z wykorzystaniem AI w codziennej pracy. Począwszy od szybszego generowania grafik w takich programach jak Stable Diffusion, przez wspomaganie edycji wideo w popularnych aplikacjach, a na szybszym trenowaniu modeli AI kończąc. Mało tego, NVIDIA przygotowała własnego asystenta - Chat RTX pozwalającego wyszkolić model LLM na własnych danych. Dzięki temu może nam pomagać w codziennej pracy, bez obawy, że nasze dane będą udostępnione gdzieś w chmurze. Chatbot pozwala przeszukiwać osobiste notatki, pliki i zdjęcia za pomocą poleceń tekstowych lub głosowych znacząco przyśpieszając pracę.

ASUS ProArt Studiobook 16 OLED z certyfikatem NVIDIA Studio to bez wątpienia komputer stworzony od początku z myślą o twórcach i ich potrzebach. Świadczą o tym nie tylko świetne parametry, ale też rzadko spotykane rozwiązania zastosowane przez ASUSa jak choćby świetnej jakości matryca OLED czy pokrętło DialPad zwiększające ergonomię pracy. Dodając do tego wydajną konfigurację i świetną jakość wykonania otrzymujemy sprzęt, który znacząco umili realizację kolejnych ambitnych zadań jakie przed nim postawimy.

Artykuł powstał przy współpracy z markami ASUS i NVIDIA