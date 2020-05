Pięć lat temu ktoś w Microsofcie podjął odważną decyzję: „Rezygnujemy z wydawania nowego systemu operacyjnego co kilka lat. Zamiast tego Windows 10 będzie naszym jedynym systemem, o którego aktualność zadbamy wydając co pół roku zbiór poprawek, dodających nowe funkcje”. Jak pomyśleli – tak zrobili. I w początkowych miesiącach wszystko wydawało się działać jak powinno. Niestety – po drodze popełniono też wiele błędów. Po pierwsze – od samego początku aktualizacje Windowsa cieszyły się złą reputacją. Głównie dlatego, że aby utrzymać spójność systemu w ryzach, Microsoft zwyczajnie je wymuszał. Skutkowało to tym, że komputer aktualizował się w najmniej odpowiednich momentach, nad wyborem których użytkownik nie miał żadnej kontroli. Aby zmniejszyć nieco ilość negatywnego PR’u gigant z Redmont postanowił nieco złagodzić swoją politykę aktualizacyjną, dając klientom wybór czy (i co ważniejsze – kiedy) chcą przeprowadzić aktualizację systemu. I tu niestety na świat wyszedł drugi problem.

Aktualizacje Microsoft Windows psują system

Aby co pół roku dostarczać nową wersję systemu, oprócz jej stworzenia potrzebne są także testy, czy poprawki na przeróżnych konfiguracjach sprzętowych działają… no cóż… poprawnie. Zamiast zatrudniać armię testerów, Microsoft wpadł na ciekawy pomysł, czyli program Windows Insider. Jego założenia były proste – udostępnijmy chętnym użytkownikom nową wersję wcześniej, aby mogli dać nam informacje zwrotną odnośnie jej działania. Takie rozwiązanie dawało szereg korzyści – budowa społeczności insiderów, możliwość przetestowania nowego Windowsa na każdej konfiguracji sprzętowej, o oszczędnościach na pensjach testerów nawet nie wspominając. Niestety – podejście to wypaliło Microsoftowi w twarz.