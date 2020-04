Ostatni update Windows 10 nie każdemu wyjdzie na zdrowie. Możesz stracić pliki albo zaliczyć BSOD-a

Aktualizacje oprogramowania w dzisiejszych czasach to istna loteria. Systemy i programy rozrosły się tak bardzo, że coś, co teoretycznie powinno nasze systemy usprawnić, powoduje często dramatyczne efekty. Jednym z najbardziej doświadczonych autorów wpadek tego typu jest Microsoft, i to dzięki niemu i jego ostatniej aktualizacji Windows 10 część użytkowników rwie właśnie włosy z głowy.