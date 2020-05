Windows 10 20H1 (2004) już dostępny

Finalna aktualizacja oznaczona jako 2004 (20 od roku, 04 od miesiąca pierwotnej publikacji) została udostępniona testerom już niemal miesiąc temu. Na temat zmian jakie wprowadza szerzej pisałem w artykule o nowościach w Windows 10 20H1 (2004), do którego lektury serdecznie zachęcam. Tradycyjnie polecałbym jednak podchodzić do aktualizacji z małą rezerwą, bo Microsoft nie jest w stanie sprawdzić poprawności działania na wszystkich konfiguracjach. W przeszłości mieliśmy już do czynienia z wieloma przypadkami, gdy nowa duża aktualizacja powodowała problemy.

Trudno w tej chwili powiedzieć jak będzie w przypadku najnowszej wersji, zmiany są całkiem istotne, szczególnie dla deweloperów, którzy dostaną nową wersję Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2) z dedykowany jądrem tego systemu. Ten zabieg znacząco poprawi integrację i wydajność tego systemu w środowisku Windows i będzie podstawą do kolejnych zmian w przyszłości związanych ze sprzętowym wsparciem dla grafiki i interfejsem graficznym. Co ciekawe jądro linuksa będzie również aktualizowane za pośrednictwem Windows Update.

Nowa wyszukiwarka i Cortana jako osobna aplikacja

Sporą zmianę przejdzie też cały silnik wyszukiwania. Po pierwsze Microsoft wreszcie poprawił funkcję indeksowania, która ma być mniej obciążająca dla systemu, o czym pisałem już kilka miesięcy temu. Indeksowanie danych przyśpiesza działanie wyszukiwarki, ale jest też dosyć obciążające dla dysku oraz procesora. Teraz ma działać lepiej i tylko w momentach, gdy komputer nie jest obciążony. Według nowych reguł indeksowanie nie włączy się gdy mamy włączony tryb Gaming, oszczędzanie energii, niskiego zużycia energii lub gdy odłączymy zewnętrzne zasilanie od notebooka. Nie będzie też wchodzić nam w paradę gdy użycie CPU przekracza 80%, a dysków 70%.